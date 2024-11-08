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الرياضة

البرتغالي جارديم مدرباً للعين خلفاً لكريسبو

البرتغالي جارديم مدرباً للعين خلفاً لكريسبو
8 نوفمبر 2024 11:52

دبي (د ب أ)
أعلن نادي العين تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ليتولى قيادة الفريق خلفاً للأرجنتيني هيرنان كريسبو. وتقرر الاستغناء عن خدمات كريسبو مؤخراً، عقب تراجع مستوى ونتائج الفريق، الذي توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا.
وذكر نادي العين عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) أن التعاقد مع جارديم سيستمر حتى نهاية كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة صيف العام المقبل. ولا يعد جارديم، 50 عاماً، غريباً عن الملاعب الخليجية أو الإماراتية، حيث سبق له أن تولى تدريب الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي والريان القطري. ونجح جارديم خلال رحلته القصيرة مع شباب الأهلي في الفوز بلقب الدوري الإماراتي موسم 2022/ 2023، كما قاد الهلال للتتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الذي سبقه، فضلاً عن دوري أبطال آسيا عام2021.

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