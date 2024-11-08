ياس تدشن الموسم الجديد لسباقات السيارات



أبوظبي (وام)

أعلنت حلبة مرسى ياس انطلاق الموسم الجديد لسباقات السيارات يوم غد السبت بمنافسات بطولة الخليج بروكار، والجولة الأولى من نهائيات راديكال العالمية، وبطولة «دبي سوبربايك» التي ستقام «الأحد»، في أول ظهور لمنافسات الدراجات النارية على الحلبة.

وتصل بطولة الخليج بروكار، التي تعد أطول بطولة للسيارات السياحية في المنطقة، إلى أبوظبي، حيث تتنافس مجموعة متنوعة من السيارات ضمن الفئات المعتمدة. كما يشارك في سباق دبي «سوبربايك راكبي» مجموعة من الدراجات النارية التي يقودها أفضل السائقين الموهوبين والصاعدين على المستوى الإقليمي.