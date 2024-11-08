ليفربول وسيتي.. المطاردة مستمرة في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)

يواصل ليفربول ومانشستر سيتي صراعهما على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما تنطلق منافسات المرحلة الـ11 للمسابقة غدا السبت، ويخوض ليفربول مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ضيفه أستون فيلا غداً، ويسبقها لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه برايتون في ذات اليوم.

وكان ليفربول أبرز المستفيدين من نتائج المرحلة الماضية للبطولة، التي شهدت قلب الفريق الأحمر تأخره صفر / 1 أمام ضيفه برايتون إلى انتصار ثمين 2 / 1، وكذلك خسارة مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه بورنموث، ليتلقى فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا هزيمته الأولى في المسابقة، خلال الموسم الحالي.

واستعاد ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2019 / 2020، الصدارة التي غابت عنه لمدة أسبوع واحد فقط، بعدما أصبح في جعبته 25 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثاني.

ويتقاسم صلاح المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع كول بالمر، نجم تشيلسي برصيد 7 أهداف لكل منهما، بفارق 4 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر). وساهمت أهداف (الفرعون المصري) المتتالية بالدوري الإنجليزي في تقدمه للمركز الثامن بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة منفرداً برصيد 164 هدفاً، بعدما فض شراكته السابقة مع روبي فاولر، أسطورة ليفربول، بفارق 11 هدفاً خلف النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، هداف أرسنال السابق، صاحب المركز السابع بالقائمة.

من جانبه، يهدف أستون فيلا للخروج من الكبوة التي يعاني منها في البطولة، التي شهدت تحقيقه فوزاً وحيداً فقط خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة، حيث ساهمت في تراجع ترتيبه للمركز السادس برصيد 18 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره، والعودة للمسار الصحيح، حينما يحل ضيفاً على برايتون، صاحب المركز الثامن في المسابقة برصيد 16 نقطة، ويلعب سيتي اللقاء بعد 4 أيام من خسارته المدوية 1 / 4 أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال.

ورغم صعوبة المهمة، يتسلح مانشستر سيتي بسجله الجيد ضد برايتون، لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث حقق الفريق السماوي 11 فوزاً مقابل خسارة، وتعادل وحيدين، خلال آخر 13 لقاء أقيم بينهما بجميع البطولات. أما برايتون، فقد شهدت نتائجه بعض الاهتزاز في الفترة الماضية، بعدما اكتفى بتحقيق فوزين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالدوري مقابل 4 تعادلات وخسارتين. وتشهد المرحلة أيضاً «ديربي لندني» ساخنا بين تشيلسي وضيفه أرسنال، بعد غد الأحد، حيث يخوض كلا الفريقين المباراة تحت شعار «لا بديل سوى الفوز»، حيث يعلم كل منهما أن خسارة المزيد من النقاط سوف تعني تقليص حظوظهما في المنافسة على اللقب هذا الموسم. ويتساوى الفريقان في رصيد 18 نقطة، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع، متفوقاً بفارق الأهداف على أرسنال، صاحب المركز الخامس، علماً أن كلا الناديين حققا 5 انتصارات، و3 تعادلات، وتلقيا خسارتين، خلال مسيرتهما بالمسابقة في الموسم الحالي.

ويبحث أرسنال عن العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، والتي شهدت خسارته خارج ملعبه أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد، وتعادله مع ضيفه ليفربول. وتضاعفت آلام فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الفترة الأخيرة، عقب خسارته الموجعة صفر / 1 أمام مضيفه إنتر الإيطالي، أول أمس الأربعاء في دوري الأبطال، ليكتفي الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بتحقيق فوزين فقط مقابل تعادل وحيد و3 هزائم في لقاءاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وتبدو الأمور مغايرة نوعاً ما لتشيلسي، الذي اقتنص نقطة من ملعب مانشستر يونايتد، بعدما تعادل معه 1 / 1 في المرحلة الماضية بالبطولة، قبل أن يحقق انتصاراً كاسحاً 8 / صفر على ضيفه إف سي نواه الأرميني أمس الخميس ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي. ويطمع تشيلسي في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الأول على أرسنال منذ أغسطس 2021، عندما حسم الديربي لمصلحته بنتيجة 2 / صفر على ملعب (الإمارات).