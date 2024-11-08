إطلاق برنامج جامعي الكرات في بطولة أبوظبي مبادلة للتنس



أبوظبي (الاتحاد)

توفر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025 فرصة رائعة لمحبي التنس الصغار، لتلبية شغفهم باللعبة، حيث تم فتح باب التقديم لبرنامج جامعي الكرات الذي يتيح للأطفال التطوّع لمساعدة نجوم التنس على أرض الملعب، ويخضع المشاركون الصغار لتدريب متخصص، مع اختيار الأفضل منهم للانضمام إلى الفريق الرسمي لجامعي الكرات في البطولة المرتقبة لرابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة، التي ستقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 1 إلى 8 فبراير.

بعد انتهاء البرنامج، يكتسب المشاركون مهارات متميزة تُمكّنهم من أداء دور مهم على أرض الملعب، مما يساهم في سير منافسات البطولة بسلاسة. كما سيحظى جامعو الكرات بفرصة فريدة لمتابعة المباريات عن كثب، والعمل بالقرب من نجمات التنس العالميات على أرض الملعب، بما في ذلك محبوبة الجماهير، المصنفة الثانية عالمياً السابقة، أُنس جابر، التي تم تأكيد مشاركتها في بطولة 2025.

وعن مبادرة برنامج جامعي الكرات، قال نايجل جوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «يسعدنا تنفيذ برنامج جامعي الكرات للسنة الثالثة، هذه المبادرة هي فرصة رائعة ومثيرة لتشجيع الجيل القادم من عشاق التنس على المشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، ومنحهم فرصة فريدة للعب دور حيوي في الحدث».

وأضاف: «يتطلب دور جامع الكرات تركيزاً عالياً، ويعمل فريقنا المتخصص من المدربين على تأهيل المشاركين بشكل كامل، لضمان استعدادهم وثقتهم عندما يقفون على الملعب في أبوظبي جنباً إلى جنب مع أفضل لاعبات التنس في العالم».