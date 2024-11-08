فوز النصر والشارقة في كأس الاتحاد للسلة



علي معالي (أبوظبي)

حقق فريقا النصر والشارقة الانتصار في الجولة الأولى من كأس الاتحاد المفتوحة في كرة السلة رجال، بعد تفوق «العميد» على البطائح 93- 87، على صالة نادي الشارقة، وانتهت بالأرباع 20- 28، 22-22، 28- 19، 23- 18 لمصلحة النصر، وأدارها طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، وحمزة عباس، ومحمود السيد.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الشارقة على الوصل 80- 58، على صالة نادي شباب الأهلي، وانتهت بالأرباع 24- 11، 20- 21، 20- 5، 16- 21 لمصلحة «الفرسان»، وأدارها طاقم دولي مكون من حسن حاجي، وسالم الزعابي، وعلي البناي.

