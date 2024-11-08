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الرياضة

فوز النصر والشارقة في كأس الاتحاد للسلة

فوز النصر والشارقة في كأس الاتحاد للسلة
8 نوفمبر 2024 13:30


علي معالي (أبوظبي)

حقق فريقا النصر والشارقة الانتصار في الجولة الأولى من كأس الاتحاد المفتوحة في كرة السلة رجال، بعد تفوق «العميد» على البطائح 93- 87، على صالة نادي الشارقة، وانتهت بالأرباع 20- 28، 22-22، 28- 19، 23- 18 لمصلحة النصر، وأدارها طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، وحمزة عباس، ومحمود السيد.

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وفي مباراة ثانية، فاز فريق الشارقة على الوصل 80- 58، على صالة نادي شباب الأهلي، وانتهت بالأرباع 24- 11، 20- 21، 20- 5، 16- 21 لمصلحة «الفرسان»، وأدارها طاقم دولي مكون من حسن حاجي، وسالم الزعابي، وعلي البناي.
 

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