العين يبدأ رحلة «تصحيح المسار» قارياً ومحلياً مع جارديم

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي العين رسمياً، التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم لخلافة الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدرب السابق في القيادة الفنية لـ«الزعيم»، وذلك بعقد يستمر حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025.

ويأتي خيار جارديم من قبل شركة الكرة بنادي العين لتصحيح مسار الفريق، سواء في المشاركة القارية الحالية التي يحتل فيها المركز الأخير بترتيب المجموعة بنقطة واحدة من 4 مباريات، بخلاف تواضع النتائج محلياً ما يستدعي ضرورة العمل على إعادة الفريق لسابق عهده بالمنافسة القوية على جميع الألقاب.

فيما قدّم جارديم صاحب الـ 50 عاماً مشواراً مميزاً في مسيرته التدريبية، حيث تولى تدريب 10 أندية، بدأت بـ 4 أندية برتغالية هي كماتشا وتشافيز وبيرامار وسبورتينج براجا، ثم قاد أولمبياكوس اليوناني ومن خلفه سبورتينج لشبونة وموناكو والهلال وشباب الأهلي والريان، وجاءت أبرز المحطات مع أولمبياكوس وموناكو والهلال وشباب الأهلي الإماراتي على التوالي.

وخاض البرتغالي ليوناردو جارديم 533 مباراة في عالم التدريب، حقق الفوز في 291 مباراة، وخسر 126 وتعادل في 116.