«ظاهرة ليل» يُشعل سباق يوفنتوس وميلان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

دخل عملاقا الكرة الإيطالية يوفنتوس، وميلان، في منافسة شديدة من أجل التعاقد مع نجم خط الوسط الفرنسي الشاب أيوب بوعدي «17 عاماً» لاعب ليل، والذي لفت الأنظار إليه هذا الموسم، من خلال ظهوره مع ناديه، سواء في الدوري الفرنسي «ليج آن» أو دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع «كلاسيكو ميركاتو» أن «السيدة العجوز»، و«الروسونيري» على وشك خوض معركة شرسة من أجل الفوز بهذا الشاب «الظاهرة» خريج أكاديمية ليل.

وبدأ بوعدي المولود في 2 أكتوبر2007، مسيرته الاحترافية الموسم الماضي تحت قيادة باولو فونسيكا المدير الفني الحالي لميلان الإيطالي، والذي كان مدرباً لليل الموسم الماضي، ولهذا يعرفه جيداً وتعرّف عن قرب على إمكاناته، ولمس بنفسه موهبته الكبيرة رغم صغر سنه.

وقال الموقع إن بوعدي كان أحد نجوم فريقه، خلال مباراته الأسبوع الماضي أمام يوفنتوس، والتي انتهت 1-1 في دوري أبطال أوروبا، وسبق أن تألق أمام ريال مدريد في هذه النسخة من البطولة الشهر الماضي، وحقق فريقه المفاجأة، وفاز على «الميرينجي» 1-0.

وأضاف الموقع إن فونسيكا يرغب حالياً في ضم «ظاهرة ليل» إلى ميلان، بينما يحاول يوفنتوس في المقابل قطع الطريق عليه، بالتعاقد مع هذا اللاعب صغير السن، الذي ينتظره مستقبل رائع.

وكشف الموقع النقاب عن أن إدارة ليل تطلب 18 مليون يورو فقط مقابل الاستغناء عن خدمات بوعدي.

ويُعتبر بوعدي أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية لنادٍ أوروبي، إذ حقق هذا الإنجاز في 5 أكتوبر 2023، أمام فريق كلاكسفيكار إيتروتارفيلاج «جزرالفارو» أول المتأهلين لدوري أبطال أوروبا 2024، بينما كان عمره 16 عاماً وثلاثة أيام فقط.

ويستعد بوعدي بقوة في تدريبات فريقه من أجل تقديم مباراة جيدة الأحد في الجولة 11 للدوري الفرنسي، عندما يستضيف نيس فريقه.

ويلعب أيوب بوعدي في منتخب الشباب الفرنسي تحت 17 سنة، وكان وقع أول عقد احتراف مع ليل في 21 أغسطس 2023.