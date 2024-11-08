17 لاعباً في صدارة الجولة الأولى لـ «عربية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة الشطرنج الكلاسيكي، ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وافتتحت الجولة الأولى على الطاولة الأولى بشرى القادري، رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للعبة، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، والقطري محمد المضاحكة نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد القطري، وظافر عبد الأمير، رئيس الاتحاد العراقي للعبة، وعدد من أعضاء الاتحاد العربي والشخصيات الرياضية.

وتصدر الجولة الأولى من البطولة، 17 لاعباً نجحوا في تحقيق الفوز الأول والحصول على النقطة الكاملة، أبرزهم الجزائري بلال بالحسن صاحب ذهبية بطولة الشطرنج الخاطف، والقطري حسين عزيز صاحب برونزية الخاطف، ومن الإمارات عمار السدراني، وأحمد فريد وحميدان الزعابي، وراشد حسين الحمادي، فيما تعادل 12 لاعباً، وحصل كل لاعب على نصف نقطة.

وعلى مستوى السيدات، حقق 11 لاعبة العلامة الكاملة بالفوز الأول، وأبرزهن المصرية شاهندة وفا، ومواطنتها جوي روماني، والعراقية دلباك إسماعيل، والجزائرية لينا نصر، والمغربية سالمة عقيلي، ومن الإمارات روضة السركال وعنود عيسى، مريم عيسى وزينب درويش فيما تعادلت الفلسطينية إيمان صوان صاحبة ذهبية الشطرنج الخاطف مع لاعبتنا موزة المنصوري، في مفاجأة من العيار الثقيل.

في الوقت الذي تتواصل فيه الجولات بشكل يوم حتى الجولة التاسعة والأخيرة، وتتخلل بطولة الكلاسيك إقامة بطولة العرب للشطرنج السريع يوم الأحد، على أن تختتم البطولة يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري.

ووجهت بشرى القادري، رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الشكر إلى الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي على كل ما يبذله من أجل مصلحة اللعبة على المستوى العربي، وقالت: «سعيدة بوجودي في البطولة مع بعثة منتخب المغرب، والحقيقة التنظيم على أعلى مستوى، وهذا ليس بغريب على أبناء الإمارات الذين اعتادوا تنظيم أكبر البطولات، واللجنة المنظمة للبطولة تقف على كل صغيرة وكبيرة من أجل الظهور بأعلى مستوى تنظيمي».

وأضافت القادري التي تم انتخابها مؤخراً لرئاسة الجامعة الملكية أن الطموحات كبيرة في رجال وسيدات المغرب في تحقيق إنجاز في البطولة العربية، ونعوّل عليهم كثيراً في هذا المحفل.

ونوهت بأن البطولة لها أهمية كبيرة للاعبين العرب كونها تمنح البطل لقباً دولياً، وتؤهله إلى كأس العالم للشطرنج وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، بالإضافة إلى أن احتكاك اللاعبين العرب مع بعضهم يرفع من مستواهم بخلاف التجمع العربي الكبير، وتعارف الوفود وتبادل الخبرات.

من جانبه، قال فيصل الحمادي، رئيس لجنة الحكام بالبطولة، إن اليوم الأول من المنافسات شارك فيه 10 حكام من بينهم 6 حكام من الإمارات، بعدما انضم للقائمة الحكم الواعد طلال البلوشي، ومرت بطولة الشطرنج الخاطف دون ملاحظات من الحكام بسبب التزام اللاعبين وخبراتهم في التعامل مع البطولات، ونأمل أن تسير البطولة في الاتجاه نفسه حتى النهاية.