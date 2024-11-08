بالأرقام وبعد الـ«8»: تشيلسي «استثنائي» في دوري المؤتمر الأوروبي

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق فريق تشيلسي فوزاً عريضاً على نوح الأرميني بنتيجة 8-0 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب «ستامفورد بريدج»، واعتلى البلوز صدارة جدول ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي بالعلامة الكاملة، 9 نقاط بفارق الأهداف عن أقرب المنافسين ليجيا وارسو الوصيف، فيما يتجمد رصيد فريق نوح الأرميني عند النقطة 3 في المركز الـ 28.

ويتصدر الدولي الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، مجموعة الأرقام القياسية التي حققها تشيلسي بعد الفوز 8-0 على نوح الأرميني والتي كانت كالتالي:

- حقق إنزو فيرنانديز أسرع «هاتريك أسيست» في المسابقات الأوروبية، خلال العقد الأخير، بعدما صنع 3 أهداف لزملائه توسين أدارابيويو، وأكسيل ديساسي، وجواو فيليكس بين الدقيقتين 12 و21، بمعدل 9 دقائق أمام فريق نوح.

- سجل تشيلسي رقماً غائباً منذ سنوات طويلة، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بسداسية دون رد على نوح الأرميني، حيث حقق أكبر تقدم في الشوط الأول لأي فريق إنجليزي في بطولة أوروبية كبرى منذ تقدم ديربي كاونتي بـ 9 أهداف على فين هاربز الأيرلندي في الشوط الأول بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976-1977.

- انفرد تشيلسي بالرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد اكتساح نوح الأرميني بـ 8 أهداف.

- بعد الهدف الثالث لتشيلسي أمام نوح، أصبح جويو ثاني أصغر لاعب إسباني يسجل في مسابقة أوروبية مع فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 18 عاماً و308 أيام، بعد فابريجاس مع أرسنال في ديسمبر 2004 ضد روزنبورج، حينما كان يبلغ من العمر 17 عاماً و217 يوماً.

- حقق كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي رقماً استثنائياً مع البلوز، حيث سجل في 4 مسابقات مع النادي والمنتخب هذا الموسم، وهي الدوري الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين، ودوري الأمم الأوروبية، ودوري المؤتمر الأوروبي، ليصل عدد أهدافه إجمالياً إلى 10 و11 تمريرة حاسمة من 18 مباراة.