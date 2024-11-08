سلوت يكشف موعد عودة جوتا إلى ليفربول

لندن (د ب أ)

كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موعد عودة النجم البرتغالي المصاب ديوجو جوتا للفريق، كما تحدث عن فرص فريقه في المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ويواصل جوتا الغياب عن ليفربول في لقائه المرتقب ضد ضيفه أستون فيلا، غداً السبت، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، التي ابعدته عن الفريق الأحمر منذ فترة ليست بالقصيرة.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «نتوقع عودة جوتا في الأسابيع الأولى بعد روزنامة المباريات الدولية المقبلة.. أقول دائماً في هولندا إن هناك خصوصية بشأن نوعية الإصابة، سيعود بعد أسبوع أو أسبوعين من فترة التوقف الدولي».

وتحدث سلوت عن حظوظ ليفربول في المنافسة على اللقب هذا الموسم، في ظل تربعه على قمة الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

وأضاف المدرب الهولندي: «مفاجأة ليست الكلمة المناسبة لوصف تربع ليفربول على القمة، كنت أعرف الكفاءة التي يتمتع بها لاعبو الفريق، لكن الجودة شيء، والاتساق شيء آخر».

وقال في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: «لم أتفاجأ لأنني رأيت مقدار الطاقة التي يبذلها اللاعبون في التدريبات، وهذه هي الطريقة التي يمكنك بها أن تكون ثابتاً، وأحياناً يأتي القليل من الحظ مع ذلك».

وشدد سلوت، الذي يقضي موسمه الأول مع ليفربول، بعدما تولى المسؤولية في الصيف الماضي خلفاً للألماني يورجن كلوب: «معظم النتائج التي حققناها مستحقة، كانت بعض النتائج متقاربة بعض الشيء، لكنني لست متفاجئاً بسبب جودة اللاعبين هنا».

وتطرق سلوت للحديث عن العمل مع ليفربول، حيث قال: «لا أحاول إدارة التوقعات مع الفريق، لأننا لا نتحدث عن ذلك، التوقع الوحيد لدي هو أن يبذلوا نفس الجهد كل يوم، وأن يعملوا بأقصى ما في وسعهم. ومع ذلك، تأتي النتائج عادة أيضاً».