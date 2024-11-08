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الرياضة

عمر مرموش يتنافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الأوروبي

عمر مرموش يتنافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الأوروبي
8 نوفمبر 2024 14:49


برلين (د ب أ)
تصدر النجم الدولي المصري عمر مرموش، هداف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج). وأعلن الحساب الرسمي للبطولة على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في تلك الجولة.
ويتنافس مرموش على الجائزة مع كل من يونس أكجون، لاعب جالطة سراى التركي، وإريك ماركوس لاعب لودوجوريتس رازاجراد البلغاري، وتورال بايراموف، لاعب كارباج أجدام الأذربيجاني. وقاد مرموش آينتراخت فرانكفورت للفوز 1 / صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بعدما سجل هدف الفريق الألماني الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة للغاية، حيث سدد الكرة فوق الحائط البشري قوية على يمين حارس مرمى الفريق المنافس، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.
ويعد هذا هو الهدف الثاني لمرموش في أربع مباريات خاضها مع فرانكفورت بالدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل من ركلة جزاء، خلال فوز الفريق 3 / 1 على بشكتاش التركي. وساهم عمر مرموش خلال الموسم الحالي في 22 هدفاً، خلال 14 مباراة لعبها مع فريقه بمختلف المسابقات حتى الآن، حيث أحرز 13 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، وفقاً لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي.
يذكر أن فرانكفورت، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة القارية، رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف لاتسيو الإيطالي (المتصدر).

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