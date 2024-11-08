الظالعي يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي



أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي بمنصبه بعد فوزه في الانتخابات التي جرت أمس خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد على هامش الجولة الثالثة من سلسلة سباعيات آسيا للنخبة، والمقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وجاء فوز الظالعي بـ 17 صوتاً مقابل 11 صوتاً للفلبينية أدا ميلبي، رئيس الاتحاد الفلبيني للرجبي، فيما فاز السنغافوري تيرانس كو بمنصب نائب رئيس الاتحاد، ويستعد الظالعي لخوض انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي يوم 14 نوفمبر الجاري في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وعبّر قيس الظالعي عن سعادته بالاحتفاظ، برئاسة الاتحاد الآسيوي للدورة الثانية على التوالي، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعم سموه الكبير للرجبي، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على الدعم اللا محدود لأبناء الدولة لتعزيز المناصب الخارجية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي وفريق العمل.

وأكد أن دعم القيادة الرياضية لأبناء الإمارات في المناصب الخارجية دائما ما يكون كلمة السر في الفوز بهذه المناصب، وهو ما تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي دائماً تسعى لتعزيز القوة الناعمة للدولة في المجالات كافة، موجها الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: «الاحتفاظ بالمنصب مسؤولية كبيرة، خاصة أننا نجحنا، خلال فترة الدورة الماضية، في تحقيق عدد كبير من المكتسبات على المستويين الإداري والتنظيمي في مقدمتها تغيير نظام الدورة الانتخابية من عامين إلى 4 أعوام، ونقل مقر الاتحاد الآسيوي بعد 52 عاماً من هونج كونج إلى دبي، بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية، بعد توقيع اتفاقية بين الاتحاد الآسيوي وحكومة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة المقر من 2022 إلى 2032، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الاتحاد الآسيوي من 32 دولة إلى 36 دولة».