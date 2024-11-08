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الرياضة

276 لاعباً في كأس الإمارات للكاراتيه

276 لاعباً في كأس الإمارات للكاراتيه
8 نوفمبر 2024 15:30

علي معالي (أبوظبي)
تنطلق غداً السبت، بطولة كأس الإمارات للكاراتيه في «كاتا فردي» لفئة البراعم، والزهرات، حتى الأشبال والفتيات، وذلك على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة بمشاركة كبيرة بداية من التاسعة صباحاً، ونظام البطولة الفردية مختلف هذا الموسم عن المواسم السابقة، حيث أصبحت لكل فئة في البطولة الفردية كأساً يفوز بها صاحب أعلى مجموع من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وحاصل جمع مسابقة الكاتا مع مسابقة الكوميتيه.
وأكد إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، أن البطولة مقسمة على 4 جولات، وستقام جولتين في لعبة الكاتا، ومثلهما في الكوميتيه، وأن عدد المشاركين في الجولة الأولى من الكاتا يصل إلى 276 لاعباً ولاعبة، بواقع 178 لاعباً، و98 لاعبة.
وأضاف: يصل عدد الأندية المشاركة في الجولة الأولى إلى 19 نادياً ومركزاً خاصاً، ومثل هذه البطولات فرصة كبيرة لمدربين لاختيار العناصر التي تخدم مصلحة المنتخبات الوطنية، وكذلك رؤية المستويات كافة لجميع العناصر.

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