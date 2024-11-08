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الرياضة

«لا أعتقد أنكم سترون ركلة حرة أفضل من ذلك».. هكذا فعلها مرموش

«لا أعتقد أنكم سترون ركلة حرة أفضل من ذلك».. هكذا فعلها مرموش
8 نوفمبر 2024 15:18


فرانكفورت (د ب أ)
أثنى دينو توبمولر مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، على أداء النجم الدولي المصري عمر مرموش، الذي قاد الفريق لفوز ثمين 1/ صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي ببطولة الدوري الأوروبي أمس الخميس.

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وأحرز مرموش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، حيث سدد الكرة فوق الحائط البشري على يمين حارس مرمى الفريق التشيكي، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.
وساهم هذا الهدف في تحقيق رقم قياسي جديد لفرانكفورت في المسابقة القارية، بعدما تمكن الفريق الألماني من التسجيل للمباراة الـ17 على التوالي بالدوري الأوروبي، وهو ما لم ينجح أي فريق ألماني آخر في تحقيقه من قبل. كما وضع هذا الانتصار فرانكفورت، حامل لقب المسابقة عام 2022، على المسار الصحيح نحو التأهل للأدوار الإقصائية، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الرابع بترتيب البطولة.
وقال توبمولر للصحفيين: «لا أعتقد أنكم سترون ركلة حرة أفضل من ذلك. لقد كانت مثالية ببساطة، يتدرب اللاعبون على الركلات الثابتة بعد التدريبات وقد صقل الدولي المصري حرفته. أضاف مدرب فرانكفورت: « ليس هناك شيء نحدده في التدريبات، لكن أي شخص لعب من قبل يعرف أن تسديد الركلات الحرة أمر ممتع».
ويعتبر مرموش 25/ عاماً/ أحد اللاعبين المتألقين في الملاعب الأوروبية هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفاً في مختلف المسابقات حتى الآن، وهو ما جعل العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز تسعى للحصول على خدماته. ورغم ذلك، لا ينوي ماركوس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت، السماح لنجم منتخب الفراعنة بالرحيل، حيث قال: بالطبع إنني سعيد لأنه يواصل التسجيل، واستدرك قائلاً أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا. لهذا السبب لا ينبغي لنا دائماً مناقشة إمكانية مغادرته أو العروض المحتملة لرحيله.

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