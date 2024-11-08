«الأولمبياد الخاص» يُكرم «مدارس الأبطال الموحدة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، حفل جوائز برنامج مدارس الأبطال الموحدة تكريماً للمدارس التي حققت لقب المدارس الموحدة ومدارس الأبطال الموحدة للعام الأكاديمي 2023-2024.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز المؤتمرات بحرم جامعة زايد في أبوظبي، ممثلون عن المدارس المكرمة، التي بلغ عددها 260 مدرسة، بالإضافة إلى 3 جامعات، نجحت في نشر الدمج بين طلابها، ودعمت مشاركة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في الأنشطة المختلفة ضمن المجتمع المدرسي، وإدارة البرامج الموحدة وتمكين الطلاب من ذوي القدرات المتنوعة.

وخلال كلمته الافتتاحية؛ قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «أتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل المدارس المشاركة في البرنامج على جهودها الملهمة والتزامها الكبير بمبدأ الدمج، الذي يمثل جوهر عملنا المشترك لتمكين أصحاب الهمم. فعملكم المستمر على بناء بيئة تعليمية دامجة وداعمة ومستوعبة للجميع في إطار المحاور الثلاثة لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة، وهي الرياضات الموحدة والقيادة الدامجة والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي، يعد نموذجاً يعكس روح التضامن والتكافل المتأصلة في مجتمعنا».

وعلى مدى الأعوام، تطور برنامج مدارس الأبطال الموحدة، وزاد عدد المدارس المشاركة فيه حتى وصل عددها 1968 مدرسة في مختلف إمارات الدولة. ويعد برنامج مدارس الأبطال الموحدة، أحد البرامج العالمية للأولمبياد الخاص الدولي. ويطبق البرنامج العديد من الأنشطة التي تستوعب الطلاب من مختلف القدرات، كما يتم في إطاره تقديم الموارد لعمل بيئات مدرسية تدمج الطلاب من جميع القدرات، وتشجع على قيامهم بمهام القيادة وتكوين الصداقات والعمل الجماعي، وذلك من خلال التدريب المستمر للمعلمين لتعزيز مهاراتهم وتوجيههم لأفضل طرق التعامل مع الطلاب من مختلف القدرات تحقيقاً لأهداف البرنامج.

وأضاف الهاشمي في كلمته أثناء الحفل: «لم يتسع برنامج مدارس الأبطال الموحدة عاماً بعد آخر كمياً بزيادة عدد المدارس فيه فقط، بل تطور أيضاً نوعياً، فقد شهدنا هذا العام تنظيم حدثنا الكبير «الألعاب الإماراتية» التي انطلق جزؤه الأول ليضم المدارس المشاركة في هذا البرنامج الرائد».

وفي إطار البرنامج أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي هذا العام منافسات الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة، وضمت الألعاب منافسات في رياضتي كرة القدم والريشة الطائرة للبنين والبنات شارك فيها نحو 400 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة.