سلطان بن حمدان: نتحمل المسؤولية كاملة في تراجع مستوى العين

العين (الاتحاد)

قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم إن نتائج الفريق في الموسم الحالي لا تليق باسم العين ولا تتسق مع تطلعات جمهوره، الذي اعتاد من فريقه إحراز الانتصارات وحصد الإنجازات، وأضاف: «نتحمل المسؤولية الكاملة حول المستوى الذي ظهر عليه الفريق أخيراً ونعمل جاهدين لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح والاعتذار وحده لا يكفي لذلك يتوجب أن يكون الاعتذار وتحمل المسؤولية باستعادة هوية وشخصية الفريق إلى مكانته الطبيعية».

وتابع: «أهدرنا نقاطاً مهمة على المستويين القاري والمحلي إلا أن طموحاتنا وأهدافنا لم ولن تتغير، ولازلنا نتطلع إلى المنافسة على كل البطولات المحلية ومسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لذلك قرر مجلس الإدارة تغيير الجهاز الفني ووقع الاختيار على البرتغالي جارديم نظراً لإمكانياته وخبرته التدريبية ومعرفته الجيدة بكرة الإمارات والمنطقة بالإضافة للإنجازات التي حققها خلال مسيرته التدريبية، وتغيير الجهاز الفني هو خطوة واحدة من عدة خطوات داخلية سنعمل عليها لتصحيح مسارنا في هذا الموسم».

و أكمل: «موقعنا على لائحة جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة لا يليق بالعين كونه حامل اللقب وبطل نسخة 2024، ولكن لازالت أمامنا أربع مباريات مصيرية للتعويض والتأهل للدور القادم والعودة ليست سهلة، ولكنها غير مستحيلة وتحتاج لجهد مضاعف من الجميع، والفريق يضم في صفوفه لاعبين على مستوى عالٍ بداية بأصحاب الخبرة والمزيج من الشباب وقادرون على العودة وسيتم تقييم الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهاز الفني الجديد حول متطلبات وإمكانية دعم الصفوف في الانتقالات الشتوية كذلك قبل بطولة كأس العالم للأندية».

واختتم حديثه قائلاً: «جمهور العين هو الأساس والداعم الأول للفريق منذ تأسيس النادي وفي كل إنجازات الفريق على مر التاريخ نجد أن سر الإنجازات يكمن في الأمة العيناوية كما أن جمهور العين ظل يسجل أسمى مواقف الوفاء لهذا الكيان بالتواجد المستمر خلف الفريق في جميع المحافل الخارجية رغم النتائج السلبية الأمر الذي يعزز من المسؤولية الكبيرة».