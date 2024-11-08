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الرياضة

«إم آر إم» بطل «تحدي سيح السلم للقدرة»

«إم آر إم» بطل «تحدي سيح السلم للقدرة»
8 نوفمبر 2024 17:30

محمد حسن (دبي)
حافظت إسطبلات «إم آر إم» للعام الثاني على التوالي على لقب سباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كم، في افتتاح سباقات الموسم بمدينة دبي الدولية للقدرة، بعد أن تمكن الفارس سيف المزروعي من تحقيق اللقب على صهوة «ماجيك جلين تورك».
وتمكن البطل من تحقيق اللقب بعد أداء قوي بعد تدرجه في مراكز الصدارة خلال المراحل المختلفة للسباق الذي شهد مشاركة 119 فارساً وفارسة، قاطعاً المسافة الكلية بزمن وقدره 4:12:16 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 28.30 كلم/ ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس محمد حميد التميمي على صهوة «سارجون» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً وقدره 4:12:17 ساعة، تلاه في المركز الثالث رفيقه في الإسطبل راشد محمد المهيري على صهوة «روكبيلي» بزمن وقدره 4:12:43 ساعة.
وتمكن بطل السباق مواصلة رحلة التألق مع الجواد القوي«ماجيك جلين تورك»، المتوج بلقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في 2023، ووصيف نسخة 2024، ليضع إسطبلات «إم آر إم» بإشراف المدرب المخضرم إسماعيل محمد في المقدمة في أول سباقات الموسم.
وعقب انتهاء السباق قام الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث، وفضلاً عن الكؤوس خصصت جوائز مالية للفائزين حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز االعاشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.
وأشاد محمد العظب بانطلاقة الموسم بمدينة دبي الدولية للقدرة من خلال سباق تحدي سيح السلم، وقال إن السباق جاء قوياً وسريعاً وشهد منافسة قوية من مختلف الاسطبلات ما يبشر بموسم قوي.
وتقدم العظب بالتهنئة إلى إسطبلات «إم آر إم» بمناسبة محافظتها على اللقب للعام الثاني، وكذلك إسطبلات «إف 3» التي نال فرسانها المركزين الثاني والثالث، متمنياً حظاً أوفر للذين لم يحالفهم التوفيق.
وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في الساعة السادسة والنصف من صباح غدٍ السبت، سباق كأس الوصل لمسافة 101 كلم، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

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