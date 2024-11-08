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الرياضة

الناموس لـ «طوفان» في سباق الياسات للمحامل الشراعية

الناموس لـ «طوفان» في سباق الياسات للمحامل الشراعية
8 نوفمبر 2024 20:02


الظفرة (وام)
توج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الفائزين في سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي جرى اليوم ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الياسات، وتستضيفه مدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة بهيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وفاز بالمركز الأول المحمل «طوفان» بالرقم 21، والنوخذة أحمد المرزوقي، فيما جاء في المركز الثاني المحمل «حشيم» بالرقم 199، والنوخذة حسن عبدالله المرزوقي، وجاء في المركز الثالث المحمل «زلزال» بالرقم 25 والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي.
وشارك في السباق 95 محملاً تم تسجيلها من مختلف إمارات الدولة، تسابقت لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وخصصت 5 ملايين درهم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين، وحصل الفائز الأول على جائزة 240 ألف درهم، والفائز الثاني على 210 آلاف درهم، والثالث 200 ألف درهم.

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منطقة الظفرة
اتحاد الشراع والتجديف
أحمد بن حمدان آل نهيان
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