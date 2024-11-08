سيف الحول لـ«مكسب» في مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن



الذيد (وام)

اختتمت مساء اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن 2024، الذي نظمة نادي الشارقة لسباقات الهجن على أرضية ميدان الذيد على مدار خمس أيام متتالية، بمشاركة رواد الأصالة من إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحفل المهرجان بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية حقايق ولقايا وإيذاع وثنايا وحول وزمول التي تنافست على مدى 126 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية، ورصدت لها جوائز قيمة بالإضافة إلى 10 رموز.

وشهد منافسات اليوم الأخير من المهرجان الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والتي أقيمت لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كلم بمتابعة من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد.

وشهدت الرموز المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من الإمارات ودول الخليج العربي، وفازت «مكسب» لمحمد سهيل عويضان العامري وحصلت على سيف حاكم الشارقة للحول الرئيسي، وفاز «متعب» لسعيد محمد العصري الخييلي وحصل على بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأكد عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن المهرجان يمثل مكرمة سنوية من صاحب السمو حاكم الشارقة لملاك الهجن ونحن لا نشاهد منافسات للهجن فقط بل ننظر إلى تلاحم واجتماع بين ملاك الهجن، ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة النادي لسباقات الهجن والجهات والدوائر والمؤسسات التي ساهمت إنجاح هذا المهرجان، الذي حظي بمشاركات كبيرة من داخل وخارج الإمارات، وبحضور كبير من ملاك ومضمرين الهجن ومحبي سباقات الهجن.