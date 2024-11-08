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الرياضة

العربي ينفرد بصدارة «دوري الأولى»

العربي ينفرد بصدارة «دوري الأولى»
8 نوفمبر 2024 20:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
تصدر العربي ترتيب دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بالفوز على حساب ضيفه مجد 1-0 في انطلاق مباريات «الجولة السادسة» اليوم، التي شهدت فوز الذيد أمام مضيفه الإمارات 3-2، وتفوق دبا على يونايتد 3-1.
وسجل محمد ديوب مهاجم العربي، هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام مجد ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، مقابل بقاء مجد برصيد نقطتين في المركز الثالث عشر.
وعلى استاد مدينة دبي الرياضية، تغلب دبا على مضيفه يونايتد 3-1، وسجل للنواخذة دياجو داسيلفا في الدقيقة 12، سايمون كابرال في الدقيقة 25، وعبدالله كوندي 59، فيما سجل كوينسي أنطون هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 66، ليرفع دبا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، مقابل 8 ليونايتد الرابع.
وتستكمل الجولة يوم غد بمباريات مصفوت وحتا، الفجيرة وجلف يونايتد، الظفرة والجزيرة الحمراء.

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