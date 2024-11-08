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الرياضة

وارنج يتصدر «جولف أبوظبي» بـ «الرقم القياسي»

وارنج يتصدر «جولف أبوظبي» بـ «الرقم القياسي»
8 نوفمبر 2024 20:32


مراد المصري (أبوظبي)
تقدم الإنجليزي بول وارنج إلى صدارة الترتيب في الجولة الثانية التي أقيمت اليوم، ضمن النسخة الـ 19 لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي، إحدى بطولتي التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للجولف، بعدما حقق رقماً قياسياً لأقل عدد من الضربات على الإطلاق في البطولة على ملعب ياس لينكس، بواقع 11 ضربة تحت المعدل بإجمالي 61 ضربة، ليصبح مجموعة العام 19 ضربة تحت المعدل.
وفرض وارنج نفسه نجماً للجولة الثانية من البطولة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي والجولة الأوروبية للجولف، وهو الذي استهل مشواره في الجولة الأولى بتحقيق 8 ضربات تحت المعدل، ثم أضاف هذا الرقم القياسي، في محاولته للبحث عن التتويج الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد.
وفيما اعتلى وارنج قائمة البطولة التي تضم أفضل 70 لاعباً هذا الموسم الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، تراجع المتصدر السابق في الجولة الأولى، الإنجليزي تومي فليتوود إلى المركز الثاني برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما اكتفى بتسجيل 4 ضربات تحت المعدل.
وتشارك فليتوود المركز الثاني مع كل من: الدنماركيان ثوربورن أولسين ونيكلاس نورجارد والأمريكي يوهانس فيرمان برصيد 14 ضربة تحت المعدل لكل لاعب.
وتتواصل منافسات البطولة حتى يوم غدٍ الأحد، على أن يحصل البطل على جائزة مالية تبلغ تبلغ 1,530 مليون دولار، وكأس «الصقر المجنح» الأيقوني، ويتأهل في نهاية البطولة أفضل 50 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تختتم الموسم الأسبوع المقبل في دبي.

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