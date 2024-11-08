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الرياضة

«الياسات» يتوج الفائزين بسباقات الجري

«الياسات» يتوج الفائزين بسباقات الجري
8 نوفمبر 2024 20:41


الظفرة (وام)
توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات بدورته الثانية الفائزين في سباق الجري، الذي أقيم أمس ضمن فعاليات المهرجان الذي يختتم الأحد المقبل، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة.
ونُظم السباق بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وجرى في ست فئات بهدف إبراز قيمة الرياضة ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية بين أفراد المجتمع.
كما أطلق المهرجان «حملة مهرجان الياسات لتنظيف الشاطئ» وهي مبادرة من هيئة أبوظبي للتراث بالاشتراك مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية تستهدف نشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية تزامناً مع فصل الشتاء وبداية موسم التخييم على شاطئ مدينة السلع.
شارك في الحملة 60 من رواد المهرجان بمختلف فئاتهم العمرية، وأسفرت الحملة عن جمع نفايات بلغ وزنها 105 كجم، وشهدت بطولة الهدد في يومها الثالث مشاركة 41 صقاراً، وضمن مسابقة الألعاب الشعبية أقيمت منافسات لعبة «المطارحة» بمشاركة 44 متسابقاً تنافسوا في 22 مباراة و4 نهائيات.
ويستقطب مسرح الفعاليات في مهرجان الياسات بدورته الثانية جمهوراً من مختلف الأعمار يتفاعل مع فقراته التراثية والترفيهية.

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