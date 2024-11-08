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الرياضة

«خلوة دبي للرياضة» تدخل متحف المستقبل الثلاثاء المقبل

«خلوة دبي للرياضة» تدخل متحف المستقبل الثلاثاء المقبل
8 نوفمبر 2024 21:00

 
دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «خلوة دبي للرياضة» يوم 12 نوفمبر الجاري في متحف المستقبل تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، من أجل رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي خلال الفترة 2025-2033 وتحقيق التطوّر المنشود للقطاع الرياضي في جميع جوانبه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس وتحدّث فيه خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس وممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
وفي بداية المؤتمر تم تقديم الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة، كم تم تقديم الشكر إلى مجلس الإدارة السابق لمجلس دبي الرياضي وكل من عمل مخلصا لخدمة الوطن وتطوير القطاع الرياضي.
وتم الكشف في المؤتمر الصحفي عن مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين كمتحدثين في الخلوة، حيث سيتحدث معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بو حميد المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبد الله سعيد النابودة مالك فريق دبي لكرة السلة، كما سيشارك في الخلوة أيضاً عدد من نجوم الرياضة ويتحدث فيها حبيب نور محمدوف بطل العالم في فنون القتال المختلط، وبارتيس ايفرا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقا، وفادي الخطيب نجم المنتخب اللبناني وعدد من الأندية المحترفة بكرة السلة سابقا، وسانيا ميرزا نجمة التنس الهندية العالمية وهارباجان سينغ قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقا بطل كأس العالم مرتين.
وقال خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي «لقد وصلت دبي إلى مكانة مرموقة على خريطة الرياضة العالمية، ونحن نعمل على مواصلة هذا النجاح وتحقيق إنجازات أكبر من خلال اللقاء مع جميع الأطراف والتعرف على رأي الرياضيين ومختلف أفراد المجتمع من خلال الاستبيان ومعرفة آراء وأفكار صناّع القرار في الرياضة والمؤسسات الداعمة والمختصين والخبراء والنجوم في مختلف جوانب العمل الرياضي من أجل رسم مستقبل القطاع الرياضي وتحقيق المزيد من التميز والإنجازات وترجمة شعار الخلوة إلى واقع وهو أن تكون دبي الوجهة الرياضية الأولى».
وتم التأكيد أن مجلس دبي الرياضي يسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يقول «النجاح رحلة، وكلما وصلت فيها إلى قمة تطلعت فيها للقمة التي تليها»، ولذلك يتطلع المجلس دائماً إلى قمم جديدة في العمل والإنجازات، ومن هنا وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم خلوة دبي للرياضة بمشاركة الخبراء وصنّاع القرار من دولة الإمارات والعالم لاستعراض واقع القطاع الرياضي وسبل تطويره، ورسم ملامح مستقبله الزاهر من خلال تعاون الجميع وإطلاق المبادرات التي تحقق أهدافنا الرياضية والمجتمعية، حيث تتوزع طاولات النقاش على 6 محاور، هي: الرياضات المجتمعية، والبنية التحتية الرياضية، استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، الأندية الرياضية، كرة القدم، والمواهب الرياضية، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة المحلية والقارية وكذلك الدولية، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الدولية واستضافة الفرق والشخصيات الرياضية العالمية والهام مختلف فئات المجتمع لممارسة الرياضة والتفوق فيها، كما سنعمل على تحليل نتائج الخلوة والاستبيان ووضعها في موضع التطبيق من خلال خطط عمل طويلة وقصيرة المدى. 

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