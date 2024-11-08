89 خيلاً في السباق الثالث على مضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية، اليوم، سباقه الثالث للموسم الجديد لسباقات الخيل 2024 ـ 2025، والذي يتألف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل الذي ينطلق في السادسة والنصف مساء، 89 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 466 ألف درهم.

ويتصدر «إف جحفل»، و«مكارم»، و«قنديل» ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1400 متر، الذي تتنافس فيه 14 خيلاً على لقب شاطئ السعديات المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (إنتاج محلي)، البالغ جائزته 66 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، 14 خيلاً، تتنافس على لقب شاطئ المغيرة المخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) البالغ جائزته 66 ألف درهم، أبرزها «واجب»، و«ربان»، و«الفاهم».

ويشتد الصراع بين «إف منعوت»، و«جاب مهنا»، و«زيدان الوثبة» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، الذي تتنافس فيه 14 خيلاً على لقب شاطئ الكورنيش المخصص للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي)، البالغ جائزته 66 ألف درهم.

ويكتنف الغموض ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، الذي تشارك فيه 14 خيلاً على لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) البالغ جائزته 70 ألف درهم، وتدفع الإسطبلات بمجموعة قوية من الخيول أبرزها «أف كحيلان»، و«بطاش»، و«جاد الوثبة».

وتبرز «فتون الوثبة»، و«مرمر الوثبة»، و«رنيم» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، الذي تتنافس في 14 مهرة وفرس على لقب شاطئ البطين المخصص للخيول العربية صراع متكافئ بين «هوم برو»، و«كفاف»، و«شفاف» في الشوط السادس لمسافة 1600 متر الذي تتنافس فيه 9 خيول على لقب شاطئ صير بني ياس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، البالغ جائزته 66 ألف درهم. ويبرز الثلاثي «صنديد»، و«الوريث»، و«طوكيو تاور» في الشوط السابع لمسافة 2200 الذي تتنافس فيه 10 خيول مهجنة أصيلة لم يسبق لها الفوز، على لقب شاطئ الحديريات البالغ جائزته 66 ألف درهم.