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الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر منافسات الأشبال في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر منافسات الأشبال في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»
9 نوفمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت امس منافسات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو للأشبال من عمر 10 إلى 13 سنة ضمن فعاليات النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 
وشهدت البطولة نزالات حافلة بالقوة والتشويق والحماس في ظل مشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات على مستوى العالم، ما يعكس مكانتها كمنصّة لاستقطاب نخبة اللاعبين والمواهب.
وقدم لاعبو الإمارات أداء قويا وسط إقبال جماهيري كبير ملأ المدرجات، فيما ساهمت هتافات المشجعين في تحفيز اللاعبين لتقديم مستويات فنية عالية لاعتلاء منصّة التتويج.

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حضر المنافسات، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والمهندس سعيد عمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمستيل»، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري.
وعلى صعيد النتائج وفي فئة البنين ذهبت الصدارة إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثاني، ونادي العين ثالثاً، أما على صعيد البنات فحل نادي الجزيرة أولاً، ونادي بني ياس وصيفاً، وأكاديمية كوماندو جروب في المركز الثالث. 
وأعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، عن فخرها واعتزازها بحضور المنافسات والمشاركة في تتويج الفائزين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أصبحت منارة للرياضة والسلام والتعايش على مستوى العالم، وقالت إن الحضور إلى هذه البطولة ينبع من الإيمان العميق بأهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي، وتأكيد دور العاصمة أبوظبي في توفير منصة رياضية عالمية تُعزز من قيم المسؤولية والمثابرة والإصرار لدى الممارسين.
وأشادت معاليها بدور اتحاد الجوجيتسو في دعم وتطوير هذه الرياضة، وتوفير السبل كافة لضمان تقديم تجربة رياضية متميّزة للمشاركين والجماهير، بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو ويعزز من تأثير البطولة في اكتشاف وصقل مواهب رياضية جديدة قادرة على تحقيق الإنجازات. 
وقال يوسف عبدالله البطران، إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تواصل تعزيز مكانة الإمارات موطناً عالمياً للعبة، مشيرا إلى أن هذا الحضور الدولي الواسع من الأندية والأكاديميات من مختلف دول العالم يعزز التزام الاتحاد بتوفير بيئة تنافسية متميزة تجمع نخبة اللاعبين، وتساعدهم على المضي بخطى واثقة نحو تحقيق أحلامهم.

نادي الشارقة للدفاع عن النفس
أبوظبي
الإمارات
الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
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