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الرياضة

أوكسير يخدم سان جيرمان بإسقاط مارسيليا!

أوكسير يخدم سان جيرمان بإسقاط مارسيليا!
9 نوفمبر 2024 09:54

مارسيليا (أ ف ب)
أهدر مارسيليا المزيد من النقاط في سباقه الى اللقب مع باريس سان جيرمان، بعد اأن سقط على أرضه امام أوكسير 1-3، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبقي فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، لكن بفارق ست نقاط عن فريق العاصمة، الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى تسع نقاط عندما يلتقي أنجيه المتعثر اليوم.
ومنح الثلاثي المالي لاسين سينايوكو وجايتان بيرين والعاجي حامد تراوري تقدماً كبيراً ومفاجئاً لأوكسير على مارسيليا بثلاثية نظيفة قبل نهاية الشوط الاول، قبل أن يقلّص الإنجليزي مايسون جرينوود النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (65).
وقد يجد مارسيليا نفسه خارج المراكز الأربعة الأوائل مع نهاية الأسبوع، إذ يلعب موناكو الثالث (20 نقطة) مع ستراسبورج اليوم، فيما يلتقي ليل الرابع (18 نقطة) مع نيس غداً الأحد.
وهذه الخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات للنادي الجنوبي، بعدما كان خسر في الجولة قبل الماضية أمام سان جيرمان بثلاثية نظيفة.
من جهته، شقّ أوكسير طريقه نحو المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية بحلوله سادساً برصيد 16 نقطة.

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