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الرياضة

«كليفلاند» يسحق «جولدن ستايت» في «السلة الأميركية»

«كليفلاند» يسحق «جولدن ستايت» في «السلة الأميركية»
9 نوفمبر 2024 10:16

لوس أنجلوس (أ ف ب)
واصل كليفلاند كافالييرز بدايته الرائعة من دون خسارة في موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز ساحق على جولدن ستايت ووريرز 136-117، شهد تقدمه 41 نقطة بين الشوطين.
وحقق كليفلاند فوزه العاشر في عشر مباريات، ليبقى الوحيد دون خسارة، ملحقاً بجولدن ستايت خسارته الأولى بعد خمسة انتصارات والأولى خارج قواعده.

 

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وقدم كليفلاند بداية صاخبة مسجلاً 83 نقطة في الشوط الأول، معادلاً رقماً قياسياً للنادي بعدد النقاط في شوط واحد، فيما كان فارق النقاط الـ41 في الشوط الأول الأكبر في تاريخه.
أمام جولدن ستايت صاحب ثاني أقوى دفاع، سجل ووريرز 130 نقطة أو أكثر للمرة الخامسة هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لهذا العدد من النقاط في كامل مباريات الموسم.
وسجل داريوس جارلاند 27 نقطة وإيفان موبلي 23، فيما برز تاي جيروم من مقاعد البدلاء مع 20 نقطة.
اكتفى الموزع النجم ستيفن كوري بـ12 نقطة في 24 دقيقة والكندي أندرو ويجنز بـ11 نقطة في 21 دقيقة، وكانا الوحيدين من بين أساسيي ووريرز يسجلان قبل الاستراحة.
كان البديل الكونغولي الديموقراطي أفض مسجل لديه مع 21 نقطة، فيما اكتفى نجم الثلاثيات كوري برمية واحدة من أصل أربع.

 

كرة السلة
دوري السلة الأميركي للمحترفين
كليفلاند كافالييرز
جولدن ستايت ووريورز
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