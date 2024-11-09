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الرياضة

بالميراس يواصل مطاردة بوتافوجو على «قمة البرازيل»

بالميراس يواصل مطاردة بوتافوجو على «قمة البرازيل»
9 نوفمبر 2024 10:42

ريو دي جانيرو (د ب أ)
واصل فريق بالميراس مطاردته لفريق بوتافوجو على صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه جريميو 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز إنترناسيونال على فلومينينسي 2-0.
سجل الفوز لفريق بالميراس لاعبه إستيفاو ويليان في الدقيقة 73، ليرفع بالميراس رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف بوتافوجو، المتصدر، وتوقف رصيد جريميو عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز إنترناسيونال على فلومينينسي بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل بوري وبرونو هنريكي في الدقيقتين 52 والأخيرة من المباراة، ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فلومينينسي عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.

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