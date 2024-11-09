السبت 9 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي تزيربي: مستعد للرحيل لحل مشكلة مارسيليا!

دي تزيربي: مستعد للرحيل لحل مشكلة مارسيليا!
9 نوفمبر 2024 11:31

مارسيليا (أ ف ب)
«إذا كنتُ أنا المشكلة، فأنا مستعد للرحيل».. هكذا عبر المدرب الإيطالي، روبرتو دي تزيربي، عن غضبه بعد الخسارة المفاجئة لفريقه مارسيليا أمام أوكسير 1-3، في بطولة فرنسا لكرة القدم.
قال دي تزيربي، في مؤتمر صحفي: «أنا قادم من الشارع، أنا مباشر، لا أتحدث فقط لمجرد الكلام، قلتها للمهدي بنعطية المستشار الرياضي، وبابلو لونجوريا رئيس النادي: إذا كنت أنا المشكلة، فأنا مستعد للرحيل، أترك المال وأعيد عقدي».
لكن عضواً في إدارة النادي قال في وقت لاحق: «هو المدرب المناسب، على اللاعبين تقديم الأجوبة».
وشرح مدرب برايتون الإنجليزي السابق: «جئت إلى مارسيليا من أجل ملعب فيلودروم، ولم أنجح هنا في دفع اللاعبين لتقديم ما أشاهده في التمارين والمباريات خارج أرضنا، لذا فهي غلطتي، وهي مسؤوليتي».
وبعد تخلفه 0-3 أمام أوكسير، أنهى الفريق المتوسطي المباراة خاسراً 1-3، بعد أسبوعين من تلقيه خسارة أخرى موجعة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان 0-3 في عقر داره.
وبات مركز مارسيليا الثاني معرضاً للخطر، إذ يتساوى راهناً بعشرين نقطة مع موناكو الذي يزور ستراسبورج اليوم، بفارق 6 نقاط عن سان جرمان الذي يحل ضيفاً على أنجيه اليوم.
تابع دي تزيربي الذي حقق فريقه فوزاً وحيداً في خمس مباريات على أرضه هذا الموسم في الدوري، فيما خسر مرة من أصل ست مباريات خارج معقله: «لا أعيش للمركز الثاني، للترتيب أو حتى للفوز، لا يهمني كل هذا، اللعب في فيلودروم امتياز، أريد أن أنقل للعاملين معي كيف أفكر بكرة القدم، ولم أنجح حتى الآن».
أردف المدرب الذي شاهد فريقه يرتكب الكثير من الأخطاء الدفاعية: «هناك لاعبون لديهم الشجاعة ويتمتعون بالمسؤولية، يمكن تطوير ذلك، إذا كنا محظوظين بوجودنا في هذا النادي والملعب، فهذا يعني أنه يجب أن نقدم أكثر، لكن إذا كنت تعمل كموظف، من دون شغف، فهذا صعب، اللاعبون أقوياء، لكن عليهم أن يفهموا بسرعة أن اللعب هنا مختلف».
شرح ابن الخامسة والأربعين: «يجب فهم المدينة، تاريخ هذا النادي، تقديم المزيد، عدم طرح التساؤلات، عدم التشكيك، أن تكون مثل الكاميكاز.. إذا كنت مشككاً، لن تلعب بشكل جيد».

أخبار ذات صلة
أوكسير يخدم سان جيرمان بإسقاط مارسيليا!
«ظاهرة ليل» يُشعل سباق يوفنتوس وميلان!
مارسيليا
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
نيمار مستمر مع الهلال السعودي حتى نهاية عقده
الرياضة
نيمار مستمر مع الهلال السعودي حتى نهاية عقده
اليوم 15:02
النمر يظهر في تدريبات خورفكان
الرياضة
النمر يظهر في تدريبات خورفكان
اليوم 14:45
3 هزات أرضية تضرب الشرق الأقصى الروسي
الأخبار العالمية
3 هزات أرضية تضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 14:39
جارديم يطالب لاعبي العين بفتح «صفحة جديدة»
الرياضة
جارديم يطالب لاعبي العين بفتح «صفحة جديدة»
اليوم 14:30
شرطة الشارقة: إصابة 6 مواطنين جراء تصادمٍ متتالٍ بين 4 مركبات
علوم الدار
شرطة الشارقة: إصابة 6 مواطنين جراء تصادم متتال بين 4 مركبات
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©