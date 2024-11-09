6 لاعبين و5 لاعبات في صدارة «الشطرنج الكلاسيكي»

الشارقة (الاتحاد)‬‬‬‬

تواصلت منافسات «بطولة الشطرنج الكلاسيكي»، ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وافتتح عادل العميري، نائب رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج، «الجولة الثانية» في حضور تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد الإماراتي للشطرنج، وعمر الجعبري، أمين عام الاتحاد الفلسطيني للشطرنج، ومأمون صالح، المنسق العام للبطولة، وعبدالله مراد، مدير البطولة.

وتقاسم 6 لاعبين صدارة منافسات الرجال بعد الجولة الثانية، بالعلامة الكاملة في أول جولتين، هم المصري محب أمير، والقطري حسين عزيز، والجزائري بلال بالحسن، والمصري أدهم فوزي ومواطنه محمد عزت، والعراقي أكار صالح، فيما تساوى 10 لاعبين برصيد 1.5 نقطة، من بينهم 3 لاعبين مواطنين، هم عمار السدراني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج، وعمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ولاعب أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وأحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج.

وفي منافسات السيدات، تصدر القمة بعد الجولة الثانية 5 لاعبات برصيد نقطتين بالعلامة الكاملة في جولتين هن، المصرية شاهندة وفا، والإماراتية مريم عيسى لاعبة منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة، والمصرية جوي روماني، وروضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والعراقية دلباك إسماعيل، وجاءت اللبنانية سالي حماده في المركز السادس برصيد 1.5 نقطة متساوية مع الفلسطينية إيمان صوان التي تراجعت للمركز السابع، فيما تساوت 12 لاعبة برصيد نقطة واحدة.

وتقام اليوم الأحد منافسات بطولة الشطرنج السريع ضمن فئات البطولة، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً، وحرصت اللجنة المنظمة على تخصيص يوم لبطولة الشطرنج السريع وهو السر وراء إقامة الجولتين الثالثة والرابعة في يوم واحد، على أن تعود المنافسات للشطرنج الكلاسيكي يوم الاثنين بالجولة الخامسة.

من جانبه، أعلن عادل العميري، نائب رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج، عن مبادرة جديدة ومفاجأة سارة للاعبين واللاعبات، وقال: «الاتحاد الكويتي قرر مشاركة صاحب المركز الأول في بطولة العرب لفئتي الرجال والسيدات في مهرجان الكويت الدولي للشطرنج الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 13 يناير المقبل، وذلك على نفقة الاتحاد الخاصة، تقديراً للأبطال وتحفيزاً لهم على تقديم أفضل مستوى فني، خاصة أن المتصدر سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم للشطرنج، بالإضافة إلى لقب أستاذ دولي كبير الذي ينتظر البطل».

ووجه العميري الشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة للشطرنج، على كل ما يقدمه من أجل الشطرنج العربي، واستضافة الحدث في إمارة الشارقة، مؤكداً أن هذه الاستضافة ليست بغريبة على نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي استضاف عدداً كبيراً من البطولات، كما أن التنظيم جاء مميزاً، خاصة أن الكوادر الإماراتية باتت لديها خبرات كبيرة ومتراكمة في تنظيم البطولات، وقال: «نشكر الجميع على حسن الاستقبال والضيافة».