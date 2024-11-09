«أرقام استثنائية» تجعل صلاح «الأفضل في أكتوبر» مع ليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

حصد الدولي المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي، لما قدمه من أداء مميز على المستويين المحلي والأوروبي، امتداداً لحالة التوهج التي يسير عليها «مو» منذ انطلاق الموسم الجاري مع «الريدز».

وخاض محمد صلاح 6 مباريات مع ليفربول في شهر أكتوبر محلياً وأوروبياً، ونجح في التفوق على جميع لاعبي «الريدز» من حيث تسجيل الأهداف أو الصناعة على مرمى المنافسين بعد سلسلة من الأرقام الاستثنائية التي سجلها لنفسه مع فريقه.

ولعب محمد صلاح 3 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر أمام كريستال بالاس وتشيلسي وأرسنال على الترتيب، وأحرز هدفين وصنع هدفاً.

وفي دوري أبطال أوروبا، خاض صلاح مباراتين أمام بولونيا ولايبزج، وأحرز هدفاً وصنع هدفين.

وقاد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، فريق ليفربول في مباراة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام برايتون، لكن لم يحالفه الحظ في التسجيل أو الصناعة.

حقق ليفربول الفوز في 5 مباريات خلال شهر أكتوبر بجميع المسابقات، وفرض التعادل نفسه على نتيجة المواجهة السادسة.

ويعد محمد صلاح هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف وهو رابع هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومن المقرر أن يقود صلاح فريق ليفربول أمام أستون فيلا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، بحثاً عن مواصلة تعزيز صدارته للمسابقة، والتي يعتلي قمتها برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن السيتي.