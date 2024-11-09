أحمد بن راشد يتصدر المُلاك بموسم سباقات الخيل في «ميدان»

محمد حسن (دبي)

توج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباقات الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، الفائزين في النسخة الثالثة لجوائز الهيئة للمميزين في مختلف الفئات للموسم الماضي (2023 -2024)، خلال الحفل الأول لسباق الكرنفال بمضمار ميدان.

ونال جائزة بطولة الملاك سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتسلم الجائزة محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات خيول سموه.

وحصل المالك والمربي خالد النابودة على جائزة أفضل منتج للخيل العربي برعاية جمعية الخيول العربية، وسلم الجائزة المدير العام للجمعية محمد الحربي، وعيضة المنهالي مدير الفعاليات بالجمعية.

وحصل تاج أوشي على بطولة الفرسان للمرة الثانية عشرة، فيما نال بوبات سيمار جائزة بطولة المدربين، ونال قيس البوسعيدي جائزة بطولة الفرسان المتدربين.

وفاز بات دوبس بجائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم، وحاز الوارث إبراهيم الحضرمي على جائزة النجم الصاعد، ونال «هيروز دي لاجارد» للشيخ ناصر الحشار، جائزة أفضل خيل عربي، وتسلم الجائزة المدرب إبراهيم الحضرمي، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء شكلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وشهد الحفل الأول لنادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان، ثنائية لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، فيما توج الجواد «إمبريال باور» لديفا ريسنج، بلقب الشوط الرئيسي.

وافتتح «مجير» الثنائية لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وتمكن ابن الفحل «بروفيتابل» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، وسجل 1:11:49 دقيقة.

وأكمل «قبول» ثنائية خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، عندما حلق بلقب الشوط السادس «اميريتس سكاي واردز» للمبتدئة لمسافة 1400 متر، وحل في المركز الثاني رفيقه في الإسطبل «السيل» بقيادة جيمس أورمان، وسجل الجواد الفائز 1:24:19 دقيقة.

وحقق «إمبريال بأور» لديفا ريسنج بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، الفوز في الشوط الخامس لسباق «طيران الإمارات» وهو شوط تكافؤ لمسافة 1600 متر، وتمكن ابن «دباوي» من تحقيق الفوز الأول له بالدولة والأول على الأرضية الرملية مسجلاً 1:36:81 دقيقة.

وأصبح «كاتيل دي فاوست» لفاتن مناصرة، أول جواد يحقق الفوز بمضمار ميدان للموسم الجديد عندما انتزع فوزاً مثيراً في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، حيث تمكن ابن «اف ايه البراق» بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، من خطف اللقب في آخر الأمتار من أمام المتصدر «مثابر»، وسجل البطل 1:32:79 دقيقة.

وقدم «أواب» لمصطفى أحمد تيكا، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانيال تودهوب، أداء قوياً خلال الشوط الثاني سباق «الإمارات للعطلات» لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، محققاً الفوز الأول في مسيرته وسجل 1:24:72 دقيقة.

وحقق «ليونس مين» لحمدان سلطان السبيسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، فوزاً رائعاً في الشوط الثالث «إيميريتس دوت كوم» لمسافة 1900 متر «تكافؤ»، مسجلاً فوزه الأول بالدولة بعد أن سجل 1:58:56 دقيقة.

واختتم الحفل الجواد «تولماونت» لحمد بن غدير، بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو، بالفوز بلقب الشوط السابع والأخير في سباق «إيميريتس سكاي كارجو» لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، والفوز هو الأول بالدولة لابن «ناشيونال ديفينس» وسجل 1:39:37 دقيقة.