هانت وعدلي وندياي يُكملون صفوف «الأبيض» قبل لقاء قيرغيزستان

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل منتخبنا الوطني تدريباته اليومية في معسكره التحضيري المغلق بجزيرة السعديات في أبوظبي، وذلك استعداداً للمواجهتين الحاسمتين ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 أمام منتخبي قيرغيزستان وقطر يومي 14 و19 نوفمبر الجاري على التوالي.

ويرفع «الأبيض» شعار تعويض النقاط التي فقدها في الجولات الماضية، حيث يمتلك في جعبته 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما خسر مباراتين أمام إيران وأوزبكستان، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام قيرغيزستان تمكنه من التقدم في الترتيب قبل المواجهة التالية خلال التوقف الحالي أمام منتخب قطر.

ويستضيف منتخبنا نظيره منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد يوم الخميس المقبل، بينما يحل شقيقه القطري ضيفاً على استاد آل نهيان يوم 19 نوفمبر الجاري.

وينتظم في المعسكر مساء غدٍ الأحد كل من ماكانزي هانت وعدلي محمد، المحترفين بالدوري الإنجليزي، بعد نجاح اتحاد الكرة في الاتفاق مع أندية كلا اللاعبين، للسماح لهما بالمغادرة مبكراً لمعسكر الأبيض وقبل الوقت الرسمي المحدد من قبل «فيفا»، والذي عادة يكون قبل المباريات الدولية بـ3 أيام على أقصى تقدير، بينما يصل بعد غدٍ الاثنين إلى أبوظبي المهاجم جونيور ندياي، وذلك بسبب ارتباطه بمباراة مع مونبيلييه الفرنسي في الدوري الفرنسي للمحترفين مساء الغد.

ومن جهة أخرى يتعامل الجهاز الفني مع التحضيرات بطريقة منظمة، حيث يقسم «الأبيض» تدريباته على فترتين صباحية تتعلق بالجوانب اللياقية والتدريبات الخفيفة في الصالة الرياضية، وفنية وتكتيكية في المساء على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات.

ويهتم البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب بالتدريبات التكتيكية مساء والتركيز على طريقة اللعب والجملة التكتيكية التي يرغب في تنفيذها، سواء عند امتلاك الكرة أو عند افتقادها، وأبرز اللاعبين المرشحين لدخول التشكيلة، مع عرض نقاط القوة والضعف في أداء المنافس، وتحليل الأداء بالنسبة لمنتخبنا في مبارياته الأخيرة لاستخلاص الرؤية الفنية وتصحيح السلبيات التي وقع فيها بعض اللاعبين، حيث يهدف بينتو لزيادة الفورمة الفنية للمنتخب واستغلال الوقت المتاح أمامه للتحضير بعد قرار تأجيل الجولة الثامنة ما منحه وقتاً وفرصاً أفضل للاستعداد والتحضير في محاولة لإنقاذ مسار «الأبيض» في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويتمسك بينتو بضرورة الحفاظ على القوام الرئيسي لتشكيلة المنتخب، مع تعزيز الأداء التكتيكي فيما بين اللاعبين، لزيادة الانسجام والتجانس بين جميع العناصر التي يتم الدفاع بها، سواء من الأساسيين أو الاحتياطيين الذين يتم إشراكهم بالشوط الثاني.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة «الأبيض» خلال التجمع الحالي والتي تضم 27 لاعباً، وشهدت تثبيت التشكيلة على القوام الرئيسي للمنتخب، مع ضم وجهين جديدين تم تصعيدهما من المنتخب الأولمبي وهما فارس خليل مدافع الوصل، وحمد المقبالي حارس شباب الأهلي، فيما انتظم جميع اللاعبين في التدريب الأول مساء أول من أمس، باستثناء علي صالح الذي تعرض للإصابة مع الوصل وخضع للكشف الطبي.

وضمت القائمة كلاً من: خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف وعدلي محمد لحراسة المرمى، بالإضافة إلى 8 عناصر للدفاع، وهم: محمد العطاس، خالد الهاشمي، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبدالله إدريس، و12 لاعباً لخط الوسط، وهم: ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، محمد عباس، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبدالله، علي صالح، فابيو ليما، فهد بدر، وللهجوم كل من برونو أوليفيرا وكايو كانيدو وجونيور ندياي.