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الرياضة

«مسابقات الخليج» تعقد اجتماعها في الكويت

«مسابقات الخليج» تعقد اجتماعها في الكويت
9 نوفمبر 2024 13:44

دبي (الاتحاد)
عقدت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعها الدوري بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي، نائب رئيس اللجنة.
عُقد الاجتماع في فندق والدورف أستوريا على هامش حفل قرعة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، التي ستُقام اليوم بحضور ممثلي الاتحادات الخليجية والعراق واليمن وعدد من نجوم الكرة الخليجية ووسائل الإعلام المختلفة.
وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات الخاصة بالقرعة، أبرزها آلية توزيع المنتخبات، حيث يكون المنتخب الكويتي مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى، والمنتخب العراقي حامل لقب النسخة الماضية على رأس المجموعة الثانية، فيما ستُوزع بقية المنتخبات على المجموعتين حسب القرعة.
الجدير بالذكر أن البطولة ستُقام خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين.

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