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الرياضة

ماذا حدث في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي؟

ماذا حدث في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي؟
9 نوفمبر 2024 13:46

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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خاضت أندية الدوري الإنجليزي 100 مباراة في مسابقة البريميرليج، أي ما يعادل أكثر من ربع الموسم الجاري، وذلك قبل انطلاق الجولة الـ 11 التي تفتح مساء اليوم، بمباراة برينتفورد وبورنموث، وشهدت أول 100 مباراة في الدوري الإنجليزي إحصائيات وأرقاماً مثيرة قبل الجولة الـ 11 مساء اليوم كالتالي:
- تم تسجيل 288 هدفاً بمتوسط 2.88 هدف لكل مباراة، وفي حالة الاستمرار على هذا المعدل بعد أول 10 جولات، ستكون البطولة في طريقها نحو أحد أعلى المواسم تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
- يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، ويعتلى النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتيزنز قائمة الهدافين للبطولة برصيد 11 هدفاً.
- فوز تشيلسي على وولفرهامبتون 6-2 هو أعلى نتيجة في المسابقة بعد سلسلة الـ 100 مباراة وجاء أكبر فوز خارج الأرض، بانتصار تشيلسي على وولفرهامبتون 6-2، بينما يعد فوز توتنهام 4-0 على إيفرتون أكبر انتصار داخل الأرض.
- استحوذ فريقا ليفربول ومانشستر سيتي على أطول سلسلة انتصارات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 4 مباريات لكل منهما.
- ينفرد السيتي بإحصائية أطول سلسلة من دون هزيمة في الدوري الإنجليزي بـ 9 مباريات، فيما سجل إيبسويتش تاون رقماً سلبياً بأطول سلسلة من دون فوز في البطولة بـ 10 مباريات، بالتساوي مع وولفرهامبتون.
- يملك فريق وولفرهامبتون أطول سلسلة خسارة في البريميرليج بـ 5 مباريات.
- الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الأكثر تحقيقاً للكلين شيت بـ 4 مباريات.
- سجل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ثلاثيتين في بطولة الدوري أمام إيبسويتش تاون ووست هام، وثلاثية أحرزها توني مادويكي لاعب تشيلسي ضد وولفرهامبتون، فيما سجل كول بالمر لاعب البلوز سوبر هاتريك أمام برايتون.

 

إيرلينج هالاند
الدوري الإنجليزي
البرييمير ليج
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
أرسنال
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