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الرياضة

«جولف أبوظبي».. حضور الجماهير «كامل العدد»!

«جولف أبوظبي».. حضور الجماهير «كامل العدد»!
9 نوفمبر 2024 14:15


مراد المصري (أبوظبي)
رفعت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، إحدى بطولتي التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي والجولة الأوروبية للجولف على ملعب ياس لينكس، شعار «سولد أوت» أو «كامل العدد»، وذلك مع حجز الجماهير جميع تذاكر الدخول العامة المجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والإقبال الكبير مع اقتراب نفاد أغلب المخصصة للخدمات المتميزة خلال هذين اليومين أيضاً، لمشاهدة أفضل 70 لاعباً في العالم يتنافسون على الفوز بلقب النسخة الـ19 ورفع كأس «الصقر المجنح» الشهير.
وتشهد البطولة أجواءً رائعة وتعتبر واحدة من بطولات نخبة سلسلة «رولكس» ضمن موسم «السباق إلى دبي» للجولف، حيث حظيت الجماهير بتذاكر دخول مجانية في أغلب مواقع الحدث، كما توفر برنامجاً كاملاً من الأحداث لجميع أفراد الأسرة خلال أيام البطولة، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للأطفال، والشاشات العملاقة لتحسين تجربة المشاهدة وغيرها من الأنشطة الجذابة، كالحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى تخصيص يوم السبت لفعاليات السيدات تحت شعار «يوم السيدات»، ويوم الأحد للعائلات تحت شعار «يوم العائلة».
كما تستمتع الجماهير التي تبحث عن تجربة راقية لحضور المنافسات بشراء تذاكر الشاليهات والشرفات المطلة على الحفرة رقم 18، والاستفادة من أولوية ركن السيارات والمقاعد المظللة، وغيرها من الميزات الأخرى.

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