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الرياضة

النمر يظهر في تدريبات خورفكان

النمر يظهر في تدريبات خورفكان
9 نوفمبر 2024 14:45

 
فيصل النقبي (خورفكان)

قاد المدرب الوطني عبدالمجيد النمر تدريبات خورفكان الأولى استعداداً للجولات القادمة في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد الاستغناء عن المدرب الروماني دانييل إيسايلا وتعيينه كمدرب للفريق.

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واعتمد الجهاز الفني جدول إعداد داخلي يتضمن معسكراً للفريق خلال الأسبوع وتدريبات صباحية ومسائية استثماراً لفترة توقف الدوري حالياً، ولتجهيز الفريق بالشكل الأمثل ووضع الخطط المناسبة لرفع لياقة الفريق الذهنية والفنية ومستوى اللاعبين البدني والفني، ويتضمن البرنامج الذي وضعه النمر مباراة ودية مع فريق العروبة سيتحدد وقتها لاحقاً وهي من أهم المباريات استعداداً للجولات القادمة من الدوري. 
وأكد النمر للاعبين أنه يسعى خلال الفترة القادمة إلى وضع التشكيلة المناسبة الجاهزة، وطالب جميع اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات ليصبحوا جاهزين بشكل كامل للمباريات، موضحاً أن الفريق يتطلع إلى تحقيق الفوز والابتعاد عن المناطق الخطرة.

دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
نادي خورفكان
دورينا
عبدالمجيد النمر
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