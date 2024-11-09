جارديم يطالب لاعبي العين بفتح «صفحة جديدة»

معتز الشامي (أبوظبي)

طالب البرتغالي جارديم مدرب العين جميع لاعبي الفريق بضرورة التحلي بالجدية والتركيز، والتمسك بإعادة الفريق لمسار الانتصارات والنتائج الإيجابية بعد سلسلة من النتائج السلبية محلياً وقارياً وعالمياً، أثرت بشكل كبير على الفريق ووضعته تحت الضغوط، رغم وفرة العناصر المميزة بين صفوفه.

وحدد جارديم نقاط الضعف في أداء العين من قبل تولى المسؤولية بعد مشاهدة مباريات مختلفة للفريق خلال شهر أكتوبر الماضي، لاسيما أزمة الفريق دفاعياً، والذي بات يتكبد الخسائر ويتلقى أهدافاً بسهولة، كما شهدت مشاركته القارية الحالية أسوأ مسيرة للفريق منذ 2003، حيث تلقى هزيمتين ثقيلتين بخماسية للمرة الأولى في تاريخه أمام الهلال ثم النصر السعوديين.

ووضع جارديم يده على نقاط الضعف الدفاعية، ولكنه يحتاج لاكتمال صفوف الفريق ليبدأ في عملية تصحيح الأخطاء التكتيكية في أداء الفريق، حيث يغيب عن «الزعيم» لاعبوه الدوليون، سواء مع منتخب الوطني مثل خالد عيسى، يحيى نادر، خالد الهاشمي، كوامي ومحمد عباس أو العناصر التي غادرت للالتحاق بمنتخبات بلادها وهم لابا كودجو، سفيان رحيمي، كاكو والكوري بارك، وهو ما يرفع عدد اللاعبين الدوليين الغائبين عن التشكيلة إلى 9 لاعبين يمثلون القوام الأساسي للتشكيلة الرئيسية للفريق، وهو ما دفع جارديم الذي زار مقر التدريب وقاد الحصة التدريبية الأولى، للاجتماع مع نجوم الفريق قبل السفر للالتحاق بمنتخبات بلادهم وعلى رأسهم سفيان رحيمي وكاكو، حيث حرص المدرب على مطالبة جميع اللاعبين بمضاعفة الجهد لإعادة العين لسكة الانتصارات، ما يستدعي ضرورة فتح صفحة جديدة، واللعب بطموحات عالية وإعادة استحضار شخصية الفريق البطل.

فيما شهدت الحصة التدريبية الأولى لجارديم، حضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، والذي حرص على إلقاء كلمة للاعبين طالبهم فيها ببدء صفحة جديدة وتصحيح مسار الفريق، وتعويض ما فات، حيث لا ترضي النتائج الحالية جماهير الفريق ولا تليق بقيمة واسم بطل آسيا، كما حرص على الاجتماع بالمدرب البرتغالي الجديد ليوناردو جارديم، لبحث متطلبات المرحلة المقبلة.