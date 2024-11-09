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الرياضة

مسيرة سيارات كلاسيكية وشعلة وزهرات في افتتاح «شاطئية كلباء»

مسيرة سيارات كلاسيكية وشعلة وزهرات في افتتاح «شاطئية كلباء»
9 نوفمبر 2024 15:15

 
الشارقة (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، كما حضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.
سبق الافتتاح الرسمي مسيرة بالسيارات الكلاسيكية من جزيرة العلم بجانب عروض الألعاب البحرية المميزة من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ثم بدأ الحفل الرسمي بالسلام الوطني، واستمتع الحضور بعرض فيلم وثائقي عن الدورة السابقة، ثم قام الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الدورة، مدير مكتب الإشراف العام، برفع علم الدورة، وتلا ذلك فقرات مميزة من زهرات مدرسة عبدالرحمن الناصر ومعهد الشارقة للتراث، وأعقب ذلك كلمة عبدالملك جاني، ثم إيقاد الشعلة من الفرسان بالقوس والسهم، وتواصلت فقرات الحفل بإهداء الدروع من اللجنة المنظمة للدورة للشيخ سعيد بن صقر القاسمي والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، بالإضافة إلى ضيف الشرف اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات العربية، وفارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فيما تفضل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي بإعلان افتتاح الدورة رسمياً ليعقب ذلك عرض الألعاب النارية الذي أضاء سماء درة الساحل الشرقي.
بدأ فريق كلباء حامل اللقب بانطلاقة قوية في افتتاح مباريات كرة القدم الشاطئية بتحقيق فوز كبير على فريق الإمارات إكس «13/1» ويعتبر كلباء حامل اللقب لعامين على التوالي في الدورة.
تضم فعاليات الدورة في نسختها الرابعة سبعة باقات رياضية تضم 23 لعبة وهي: باقة الألعاب الفردية: الترايثلون، سباق الطريق، الريشة الطائرة، القوس والسهم، ثانياً باقة الألعاب الجماعية: كرة القدم، السلة 3×3، الكرة الطائرة، ثالثاً باقة المسابقات البحرية: قوارب الكاياك، السباحة، رابعاً باقة الألعاب الإلكترونية: التجديف الإلكتروني، كرة القدم «FC25»، خامساً باقة ألعاب الدفاع عن النفس: الملاكمة، الجوجيتسو، التايكواندو، الكاراتيه، المصارعة، الجودو، سادساً باقة اللياقة البدنية: شد الحبل، سباق الموانع، الثلاثي الحديث، وأخيراً باقة الألعاب المصاحبة التي تضم اليوغا ومصارعة الذراعين وسلة الكراسي المتحركة.

الألعاب الشاطئية
مجلس الشارقة الرياضي
كرة القدم
كلباء
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