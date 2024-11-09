مهرجان الياسات في الظفرة يكرم شركاء النجاح



الظفرة (وام)

كرم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، شركاء النجاح في مهرجان الياسات، بدورته الثانية، من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في الحدث، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة.

حضر التكريم عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة بهيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتم تكريم الشريك الاستراتيجي في تنظيم المهرجان، والشركاء الذهبيين، والداعمين، والجهات المشاركة.

وتتواصل فعاليات المهرجان وأنشطته المتنوعة الرياضية والتراثية، ومسابقاته اليومية، حيث توج المهرجان الفائزين في سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن مهرجان الياسات يتيح فرصة المشاركة للجميع في العديد من الفعاليات الرياضية كبطولة كرة القدم الشاطئية، وبطولة كرة الطائرة الشاطئية، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، إضافة إلى مسابقة السباحة.

وأكد أن المهرجان يعد حدثاً رياضياً وتراثياً مهماً يفتح المجال لجميع أفراد المجتمع، من الأعمار كافة، للاستمتاع بأجواء تنافسية وترفيهية متميزة، موضحاً أن مجلس أبوظبي الرياضي يفخر بدعم المهرجان وفعالياته المختلفة التي تُعد جزءاً من التزامه المستمر تجاه المجتمع، وجعل الرياضة نمطا للحياة اليومية.

ويحقق مهرجان الياسات بدورته الثانية هدفاً اقتصادياً واجتماعياً، من خلال السوق الشعبي الذي يتكون من 49 محلاً للأسر المنتجة، كما تشارك عدة جهات في فعالياته بحضور ملحوظ لأجنحتها.

ويحظى الأطفال بمساحات واسعة ضمن فعاليات المهرجان، من خلال الألعاب الشعبية والرياضية والترفيهية، والمسابقات اليومية على المسرح، وغيرها من الأنشطة التي تجمع بين الترفيه والفائدة العملية والمتعة الذهنية.