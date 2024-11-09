بني ياس يواجه النصر ودياً السبت المقبل



مراد المصري (أبوظبي)

يخوض بني ياس مواجهة ودية أمام النصر السبت المقبل في دبي، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف الموسم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ويسعى «السماوي» لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل إعادة ترتيب صفوفه، وتجهيز اللاعبين، للعودة إلى درب الانطلاقة الإيجابية التي حققها في بداية الموسم، عندما تأهل إلى ربع النهائي في كل من كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما حقق سبع نقاط في أول أربع جولات في دوري أدنوك للمحترفين، من فوزين وتعادل وخسارة، إلا أنه بعد ذلك تعرض لثلاث هزائم متتالية.

ويدرك جواو بيدرو سوزا، مدرب بني ياس، أن المرحلة المقبلة عقب نهاية التوقف الدولي، ستكون مفصلية في مسيرة الفريق، وهو ما يجعله يركز خلال التدريبات الحالية على تصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق، خصوصاً على الجانب الدفاعي، ومحاولة العودة للمسار الصحيح من أجل التصدر في موقع أعلى على سلم الترتيب.