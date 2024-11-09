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الرياضة

نيمار مستمر مع الهلال السعودي حتى نهاية عقده

نيمار مستمر مع الهلال السعودي حتى نهاية عقده
9 نوفمبر 2024 15:02


الرياض (د ب أ)
أكد مسؤولو الفريق الإعلامي للنجم البرازيلي العالمي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، أن اللاعب مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده.

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وكانت وسائل إعلام برازيلية وعالمية تحدثت في اليومين الماضيين عن وصول الهلال السعودي إلى اتفاق مع نيمار على رحيله في شهر يناير المقبل، وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.
وقال داي كريسبو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار: «كل ما تردد بشأن رحيل نيمار عن الهلال في يناير المقبل غير صحيح وأخبار كاذبة، نيمار مستمر مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده وهذا مؤكد، حتى وقتنا هذا لا يوجد أي شيء مختلف عن ذلك».
يشار إلى أن الهلال أعلن رسمياً أن النجم البرازيلي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للتعافي والمشاركة في مباريات الفريق.

نيمار
نيمار دا سيلفا
الهلال السعودي
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