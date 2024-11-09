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الرياضة

الناموس يكسر الرقم القياسي في «دولية الفجيرة» للأسماك

الناموس يكسر الرقم القياسي في «دولية الفجيرة» للأسماك
9 نوفمبر 2024 16:30

 
الفجيرة (الاتحاد)

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226 متسابقاً في «دولية الفجيرة» لصيد الأسماك

انطلقت منافسات بطولة الفجيرة الدولية في صيد الأسماك في نسختها الـ 11، وتمكنت المتسابقة الإماراتية لمياء علي محمد علي من فريق الناموس من كسر الرقم القياسي المسجل باسم المتسابق علاء درباس من فريق إكستريم درباس، والذي حصل على سمكة دورادو في البطولة لسنة 2017، وحقق وزناً قدره 17.6 كجم، بينما حصلت لمياء على دورادو وصل وزنها 19 كجم.
وبهذا سيتم تسجيل الرقم الجديد باسم فريق الناموس والمتسابقة لمياء.
ومن جانب آخر، تعتبر هذه النسخة الأقوى في الانطلاقة، مسجلة عدد 5 مارلين لـ 5 فرق مختلفة، مما جعل المراكز الأولى حتى الخامس في نتيجة متقاربة أو ذات النقاط، مما يعني احتدام المنافسة على أشدها في اليومين المقبلين من عمر البطولة.

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