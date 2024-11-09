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الرياضة

إيقاف مورينيو في تركيا بسبب «رائحة كريهة»!

إيقاف مورينيو في تركيا بسبب «رائحة كريهة»!
9 نوفمبر 2024 15:25

إسطنبول (رويترز)
قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جوزيه مورينيو مدرب فناربخشه مباراة واحدة وتغريمه بسبب انتقاده أداء حكم الفيديو المساعد، بعد الفوز على طرابزون سبور 3-2 في الدوري التركي الممتاز.
وحصل طرابزون سبور على ركلتي جزاء في الشوط الثاني بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد، وعند التعادل 2-2، شعر مورينيو بالغضب بسبب عدم معاقبة لاعب طرابزون سبور على تدخل قوي ضد لاعبه برايت أوساي- صمويل.
وألمح المدرب البرتغالي إلى أن أتيلا كاراولان حكم الفيديو المساعد لم يشاهد الواقعة.
وأضاف أن الدوري التركي «ذو رائحة كريهة» وأنه لا سبب يدعو المشجعين الدوليين لمشاهدته.
وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان إن تصريحات مورينيو تتعارض مع الروح أو الأخلاق الرياضية أو الوعي باللعب النظيف.
وأردف أن تصريحات مورينيو تهدف إلى الإضرار بسمعة الاتحاد التركي لكرة القدم وتقليل قيمة كرة القدم التركية والتعتيم أو تشويه سمعة نزاهة الحكام ومسؤولي المسابقات الآخرين.
وفُرضت غرامة على مورينيو قدرها 600 ألف ليرة تركية (18 ألف دولار) بسبب السلوك غير الرياضي و58 ألفاً و500 ليرة بسبب تصرفه تجاه جماهير الفريق المنافس.
كما فُرضت غرامة على نائب رئيس فناربخشه أجون إليجالي لانتقاده التحكيم في بيان عبر موقع النادي على الإنترنت.

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