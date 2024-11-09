14 لاعباً يمثلون «أجانب أدنوك للمحترفين» في «أيام الفيفا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تصدرت عودة لابا كودجو مهاجم العين، لمنتخب توجو، واستدعاء هيثم الجويني مهاجم دبا الحصن، لمنتخب تونس، القائمة الجديدة لـ «سفراء دوري أدنوك للمحترفين»، خلال «أيام الفيفا» في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، والتي تشهد مشاركة المنتخبات الوطنية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في آسيا وأميركا الجنوبية، والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، ودوري الأمم الأوروبية.

وضمت قائمة «سفراء دورينا»، 14 لاعباً، من بينهم 8 لاعبين في منتخبي إيران وكوريا الجنوبية على التوالي، ممثلين الرباعي الدولي لإيران سردار أزمون، سعيد عزت الله «شباب الأهلي»، مهدي قائدي، شهريار موجانلو «كلباء»، ورباعي «محاربي التايجوك» يو مين تشو «الشارقة»، سيونج هيون «الوصل»، بارك يونج «العين»، كوون كيونج «خورفكان».

في المقابل، واصل أندريه بوركا لاعب «بني ياس»، فرض حضوره في قائمة منتخب رومانيا، فيما استدعى منتخب المغرب سفيان رحيمي نجم العين، وروميرو كاكو لاعب العين مع منتخب باراجواي، وايركينوف لاعب الوحدة مع منتخب أوزبكستان، بجانب الثنائي لابا كودجو لاعب العين مع منتخب توجو، والمهاجم هيثم الجويني لاعب دبا الحصن مع منتخب تونس.

وشهد التوقف الماضي للمنافسات المحلية في أكتوبر، تألقاً لافتاً لعدد من أجانب «دورينا» في أيام «الفيفا»، بقيادة سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، ومنتخب إيران، والذي سجل ثنائية وصنع هدفاً ثالثاً في مباراة إيران أمام قطر 4-1، المغربي سفيان رحيمي، نجم العين والذي سجل الهدف الخامس لـ «أسود الأطلس» أمام أفريقيا الوسطى 5-0، من «ركلة جزاء»، فيما مثل ابتعاد محمد النني لاعب وسط الجزيرة عن قائمة منتخب مصر الغياب الأبرز.