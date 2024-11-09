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الرياضة

«خورفكان للمعاقين» يحصد 11 ميدالية في ملتقى عُمان

«خورفكان للمعاقين» يحصد 11 ميدالية في ملتقى عُمان
9 نوفمبر 2024 16:00

خورفكان (الاتحاد)
حقق نادي خورفكان للمعاقين، نتائج جيدة، في اليوم الأول من منافسات ملتقى عُمان الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الذي أقيم في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط، حيث حصل لاعبو النادي على 11 ميدالية متنوعة.
وبرزت اللاعبة مريم الزيودي بتحقيقها المركز الأول في دفع الجلة وقذف القرص، وحصولها على ميداليتين ذهبيتين، بينما تألق اللاعب عبدالله المسباحي بفوزه بالمركز الأول في قذف القرص ليحصد الذهبية، والمركز الثاني في رمي الرمح ليحصد الميدالية الفضية، كما جاء اللاعب عبدالله الظنحاني في المركز الثاني في دفع الجلة ليحصل على الميدالية الفضية.
وتواصلت النتائج بحصول اللاعب عبيد مبارك على المركز الثاني في قذف القرص محققاً الميدالية الفضية، والمركز الثالث في رمي الرمح ليحصد الميدالية البرونزية، فيما جاء اللاعب عبدالعزيز الكندي بالمركز الثاني في قذف القرص لينال الميدالية الفضية، بينما حصل مايد بيرق على المركز الثالث في قذف القرص ونال الميدالية البرونزية، وواصل اللاعب أحمد بورشيد تألقه بفوزه بالمركز الثالث في كل من دفع الجلة وقذف القرص، ليحصد بذلك ميداليتين برونزيتين.

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