الشامسي بطل كأس «الوصل للقدرة»

محمد حسن (دبي)

توج الفارس إبراهيم عيسى الشامسي بلقب سباق كأس الوصل للقدرة لمسافة 101 كلم، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 84 فارساً وفارسة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتم رصد جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغاً قدره 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز العاشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

وتمكن بطل السباق من تحقيق اللقب على صهوة «بابونج الأندلس» لإسطبلات زعبيل 2، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن وقدره 3:30:46 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 28.8 كلم/ ساعة.

متفوقاً بفارق أجزاء من الثانية عن الوصيف الفارس الأوروجوياني فريدريكو فيبرير على صهوة «إتش سي نايل» لإسطبلات العين، وصاحب المركز الثالث الفارس سعيد أحمد غانم المري الذي امتطى صهوة «وودبورني» لإسطبلات زعبيل 3.

وتميز السباق بالقوة والمنافسة القوية، ونجح الفارس إبراهيم الشامسي في تحقيق الفوز الأول في مسيرته، بعد أن تمكن من الحفاظ على لياقة جواده وتوزيعها على المراحل المختلفة، بالإضافة إلى حفاظه على مساحة جيدة بفارق مناسب سهل له التمكن في المرحلة الأخيرة والحاسمة والتي شهدت منافسة قوية مع كل من الوصيف وصاحب المركز الثالث.

وعقب انتهاء السباق قام الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج بطل السباق بالكأس الذهبية، والوصيف بالكأس الفضية، وصاحب المركز الثالث بالكأس البرونزية.