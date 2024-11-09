«جولف أبوظبي» تترقب هوية الفائز بـ «الصقر المجنح»

مراد المصري (أبوظبي)



يسود الترقب يوم غد الأحد لمعرفة هوية من سيحقق لقب بطولة أبوظبي أبوظبي إتش إس بي سي، إحدى بطولتي التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي والجولة الأوروبية للجولف على ملعب ياس لينكس، وسط منافسة ما تزال مفتوحة، بمشاركة 70 من أفضل لاعبي العالم خلال الموسم الحالي لـ «السباق إلى دبي».

وسيحصل البطل على مبلغ 1.530 مليون دولار أميركي، وكأس «الصقر المجنح» الأيقوني.

وحافظ بول وارينج على صدارة الترتيب في ختام الجولة الثالثة، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، إلا أن أداءه تراجع في هذه الجولة بعدما حقق ضربة واحدة فوق المعدل، مما جعل العديد من اللاعبين يقتربون منه ويحافظون على حظوظهم بالمنافسة على اللقب.

وقلص الدنماركي نيكولاس هورجارد الفارق إلى ضربة واحدة، ويتواجد في المركز الثاني بإجمالي 17 ضربة تحت المعدل، بعدما سجل 3 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

ويتقاسم 4 لاعبين المركز الثالث برصيد 15 ضربة تحت المعدل، وهم: الإنجليزي تومي فليتوود، الدنماركي ثوربورن أولسين، السويدي سيباستيان سوديربيرج والإيرلندي شاين لوري.

وحقق البلجيكي توماس ديتري أفضل نتيجة في الجولة الثالثة، بإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 45 مركزاً دفعة واحدة ويصبح بالمركز السابع.

من جانبه، بقي الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي على مقربة بتواجده بالمركز الثالث عشر برصيد 13 ضربة تحت المعدل، وهو الساعي لحسم لقب بطل موسم «السباق إلى دبي» للمرة السادسة في مسيرته.

ورفعت البطولة شعار «سولد أوت» أو «كامل العدد»، وذلك مع حجز الجماهير جميع تذاكر الدخول العامة المجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والإقبال الكبير مع اقتراب نفاد أغلب المخصصة للخدمات المتميزة خلال هذين اليومين أيضاً.

وتشهد البطولة أجواءً رائعة، حيث حظيت الجماهير بتذاكر دخول مجانية في أغلب مواقع الحدث، كما توفر برنامجاً كاملاً من الأحداث لجميع أفراد الأسرة خلال أيام البطولة، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للأطفال، والشاشات العملاقة لتحسين تجربة المشاهدة وغيرها من الأنشطة الجذابة، كالحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى تخصيص يوم السبت لفعاليات السيدات تحت شعار «يوم السيدات»، ويوم الأحد للعائلات تحت شعار «يوم العائلة».

كما تستمتع الجماهير التي تبحث عن تجربة راقية لحضور المنافسات بشراء تذاكر الشاليهات والشرفات المطلة على الحفرة رقم 18، والاستفادة من أولوية ركن السيارات والمقاعد المظللة، وغيرها من الميزات الأخرى.