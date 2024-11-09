البرازيلية لورينا: «عالمية الجوجيتسو» وضعتني على الطريق الصحيح



أبوظبي (وام)



أصرت البرازيلية لورينا باستوس ابنة الـ«11 عاماً»، ورغم صغر عمرها على المشاركة في منافسات بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو طبقاً لقواعد استكمال مشوار المنحة الدراسية التي وفرتها لها بلادها والتي تشترط المشاركة في بطولات دولية قوية.

وقالت «لورينا»، في تصريحات لها، إنه من ضمن قواعد وشروط استكمال المنحة الدراسية التي حصلت عليها من مدينة ريو دي جانيرو، حيث أسكن في إحدى القرى التابعة لهذه المدينة أن أشارك في عدة بطولات خارجية، وبالفعل شاركت في بطولتين، وكان اختياري الثالث عالمية أبوظبي للجوجيتسو لما لها من سمعة ومكانة مرموقة لدى الجميع.

وأضافت: بدأت ممارسة الجوجيتسو قبل عام و3 أشهر فقط، ومع دخول هذه اللعبة لم تتوقع أن تواصل مسيرتها والتواجد في أبوظبي، وعبرت عن انبهارها بالمنافسات واللاعبين والأبطال، ووصفت كل شيء هنا في أبوظبي بأنه ملهم للغاية.

وأوضحت لورينا التي تشارك في منافسات الناشئين وزن 48 كجم أن الجوجيتسو أصبحت مصدر إلهام لها في دراستها وحياتها وليس مجرد لعبة تشارك فيها ضمن شروط وقواعد المنحة الدراسية، وقالت: أعتقد أن البداية الصحيحة الحقيقية ستكون من أبوظبي التي جئت إليها بصحبة والدي الذي أصر على الحضور معها نظراً للسمعة الطيبة للبطولة؛ كونها أكبر وأهم بطولة في العالم ومصدر إلهام ودعم للاعبين الصاعدين والنجوم أيضاً.