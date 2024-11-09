رودريجو يذرف الدموع مع ريال مدريد



مدريد (أ ف ب)



خسر ريال مدريد حامل اللقب جهود لاعبيه البرازيليين المهاجم رودريجو والمدافع إيدر ميليتاو في الشوط الأول من مواجهته أمام اوساسونا، السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وغادر رودريجو الذي كان عاد أخيراً بعد إصابة في عضلة الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الألماني في 22 أكتوبر الملعب وهو يبكي في الدقيقة 20 حيث بدا أنّ إصابته ليست بسيطة.

من جهته، خرج مواطنه ميليتاو محمولاً بعد ست دقائق بعد تعرّضه لإصابة في الركبة اليمنى.

وكان ميليتاو تعرّض في أغسطس 2023، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي من الموسم الماضي ضد أتلتيك بلباو، وابعدت تلك الإصابة ميليتاو عن الملاعب لثمانية اشهر.

وشهد اللقاء أيضا إصابة الظهير الأيمن لوكاس فاسكيس، لكنه عاد إلى الملعب لاستكمال اللعب.

وافتتح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لفريقه (34) الذي يبحث عن استعادة نغمة الفوز بعد سقوطه في مباراتيه الأخيرتين أمام برشلونة 0-4 وميلان الإيطالي 1-3 في دوري أبطال اوروبا.

وضاعف الإنجليزي جود بيلينجهام من تقدم فريقه (42)، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم.