السبت 9 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رودريجو يذرف الدموع مع ريال مدريد

رودريجو يذرف الدموع مع ريال مدريد
9 نوفمبر 2024 18:27

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يصب جام غضبه على أوساسونا برباعية
ديشامب: مبابي خارج تشكيلة منتخب فرنسا.. لا أريد قول المزيد


خسر ريال مدريد حامل اللقب جهود لاعبيه البرازيليين المهاجم رودريجو والمدافع إيدر ميليتاو في الشوط الأول من مواجهته أمام اوساسونا، السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وغادر رودريجو الذي كان عاد أخيراً بعد إصابة في عضلة الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الألماني في 22 أكتوبر الملعب وهو يبكي في الدقيقة 20 حيث بدا أنّ إصابته ليست بسيطة.
من جهته، خرج مواطنه ميليتاو محمولاً بعد ست دقائق بعد تعرّضه لإصابة في الركبة اليمنى.
وكان ميليتاو تعرّض في أغسطس 2023، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي من الموسم الماضي ضد أتلتيك بلباو، وابعدت تلك الإصابة ميليتاو عن الملاعب لثمانية اشهر.
وشهد اللقاء أيضا إصابة الظهير الأيمن لوكاس فاسكيس، لكنه عاد إلى الملعب لاستكمال اللعب.
وافتتح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لفريقه (34) الذي يبحث عن استعادة نغمة الفوز بعد سقوطه في مباراتيه الأخيرتين أمام برشلونة 0-4 وميلان الإيطالي 1-3 في دوري أبطال اوروبا.
وضاعف الإنجليزي جود بيلينجهام من تقدم فريقه (42)، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم. 

ريال مدريد
أوساسونا
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
جزء من المواقع الأثرية المكتشفة في الكويت
الترفيه
اكتشاف مواقع أثرية تعود إلى 4000 عام في الكويت
اليوم 19:58
ريال مدريد يصب جام غضبه على أوساسونا برباعية
الرياضة
ريال مدريد يصب جام غضبه على أوساسونا برباعية
اليوم 19:51
الظفرة ينافس العربي على صدارة «دوري الأولى»
الرياضة
الظفرة ينافس العربي على صدارة «دوري الأولى»
اليوم 19:46
الأبطال الصاعدون يخطفون الأضواء في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
الأبطال الصاعدون يخطفون الأضواء في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 19:41
«عائلة هنريك سايبرت» قصة نجاح برازيلية على بساط «الجوجيتسو أبوظبي»
الرياضة
«عائلة هنريك سايبرت» قصة نجاح برازيلية على بساط «الجوجيتسو أبوظبي»
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©